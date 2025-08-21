Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Equipo multidisciplinar que realizó con éxito esta intervención. SUR

El Hospital Regional de Málaga realiza con éxito un implante pionero de una válvula cardíaca

Este cateterismo está indicado en pacientes que no son candidatos a cirugía cardíaca abierta convencional, «ya sea por su elevada fragilidad o por la existencia de alguna enfermedad concomitante»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:18

Nuevo hito de la sanidad pública andaluza, después de que el Servicio de Cardiología del Hospital Regional Universitario de Málaga llevase a cabo a finales ... de julio con éxito el primer implante en la provincia de una válvula transcatéter (gracias a un catéter con una pequeña incisión en la ingle) para el tratamiento de la llamada insuficiencia valvular tricúspide. El Hospital Regional es el primer centro de Málaga en ofrecer esta técnica y uno de los primeros de Andalucía, junto al Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ya ha realizado dos intervenciones y fue el pionero, y al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que la ha incorporado en los últimos días.

