Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente en plaza de la Constitución y Centro Histórico este jueves.

Ver 12 fotos
Ambiente en plaza de la Constitución y Centro Histórico este jueves. Salvador Salas

Los que resisten en la Feria del Centro: «Esto es otro ambiente, se respira tradición»

Verdiales, charangas y grupos flamencos tradicionales animan las calles y plazas ante la poca afluencia de gente y el reincidente debate sobre la hora de cierre

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:34

En la plaza del Obispo el grupo de amigas de Nati, Paqui, Pepi, Dori, Ana María, Sensi y Carmen iban totalmente equipadas para la feria ... este jueves. No les faltaba un detalle: camisas de lunares, pendientes, flores, abanico y biznaga. Con la experiencia del que es veterano en esta fiesta malagueña debatían sobre la situación actual de la feria del Centro de la ciudad. «Esto es un ambiente muy tranquilo, la Feria de Málaga ya no es lo que era antes», comentaba una de ellas mientras otra le respondía: «Yo prefiero esto sin tanta masificación, así estamos estupendamente». Pero todas coincidían en lo mismo: «Queremos más flamenquito en los conciertos de las plazas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  3. 3 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  6. 6 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  9. 9 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los que resisten en la Feria del Centro: «Esto es otro ambiente, se respira tradición»