Los que resisten en la Feria del Centro: «Esto es otro ambiente, se respira tradición»

En la plaza del Obispo el grupo de amigas de Nati, Paqui, Pepi, Dori, Ana María, Sensi y Carmen iban totalmente equipadas para la feria ... este jueves. No les faltaba un detalle: camisas de lunares, pendientes, flores, abanico y biznaga. Con la experiencia del que es veterano en esta fiesta malagueña debatían sobre la situación actual de la feria del Centro de la ciudad. «Esto es un ambiente muy tranquilo, la Feria de Málaga ya no es lo que era antes», comentaba una de ellas mientras otra le respondía: «Yo prefiero esto sin tanta masificación, así estamos estupendamente». Pero todas coincidían en lo mismo: «Queremos más flamenquito en los conciertos de las plazas».

Justo tocaba en la plaza del Obispo Capitán Vinilo, la banda que estaba dejando huella en los que allí estaban disfrutando de la música en directo: «Mientras estos grupos sigan estando en las plazas del Centro de Málaga, nosotros vendremos a disfrutar y escucharlos. Es la tradición», comentaba el grupo de amigos de José, Carlos y Adrián, que se confiesan unos «amantes de la feria del Centro».

Ellos son uno de los grupos que resisten a este recinto de la feria. También Miriam y Claudia, residentes en Málaga desde hace 20 años y fieles seguidoras de todo el que vaya a la plaza de las Flores. «Esto es lo que distingue a la Feria de Málaga de otras. Se quieren cargar esto, pero mientras esté, nosotras vamos a venir. Esto es otro ambiente distinto, se respira tradición», aseguraban.

Los días fuertes del Centro fueron el primero, el sábado, también el lunes y miércoles, aunque con mucha menos afluencia que cuando se recuerda la feria auténtica en esta zona de la ciudad. Ayer volvía a estar la cosa floja, con horas más fuertes sobre las cuatro y cinco de la tarde, cuando ya quedaba poco tiempo para que la programación acabase a las 18.00 horas. Desde Ciudad Jardín, la peña Montesol Barranco estuvo cantando por la calle desde las doce de la mañana hasta cerca de las cinco de la tarde. Alrededor de ellos, gente buscando ambiente y móviles grabando cada detalle. También en calle Larios, las actuaciones de grupos de folclore malagueño y Verdiales han puesto cada día el toque más malagueño de esta feria del Centro, en la que se ven muchos más turistas que en el Real.

Las plazas de la música en directo acogen actuaciones todos los días entre las 13.00 y las 18.00 horas: plaza de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro de Alcántara. En la Peña Juan Breva estaba la programación más flamenca del Centro Histórico con actuaciones cada día desde las 14.00 horas. Para los más pequeños hay un hueco en esta feria del Centro con actuaciones dirigidas al público infantil entre las 12.00 y las 15.30 horas.

Pero el ambiente festivo es cada vez más escaso en el Centro. Lo confirma también uno de los vendedores de los puestos de calle Larios, David Fernández, feriante desde hace 25 años: «Hay menos gente incluso que los últimos años, se está dando mucho protagonismo al Real. Es una pena porque la esencia de la feria es lo que tenemos aquí en el Centro: los verdiales, grupos flamencos, charangas... Es algo que tenemos que defender los propios malagueños, esto es algo nuestro», defiende Fernández.

Se espera que este último sábado de feria el Centro vuelva a tener mayor afluencia, aunque la lectura diaria de la feria confirma que, cada año que pasa, hay menos gente en el Centro.