Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025

La Feria de Málaga afronta sus últimos días con aires nuevos. Literalmente. El terral, tras haber propiciado varias jornadas tórridas y noches en las que ... ha sido complicado conciliar el sueño, da paso a vientos de componente Este. La caída de las temperaturas va a ser notable a partir de este viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Y, si el terral calienta el aire, no es menos cierto que enfría el mar, por el fenómeno conocido como afloramiento. Los bañistas también lo podrán comprobar en los próximos días.

Para el viernes, sábado y domingo las temperaturas oscilarán en Málaga capital entre los 28 grados de máxima y los 22 de mínima, ya en umbrales que se acercan a lo deseable para dormir, aunque todavía altos. Ya a partir del lunes, y en los días sucesivos de la semana que viene, los registros se moverán entre los 23/31, 21/29 y otra vez 22/28. Un verdadero respiro colectivo.

Adiós al terral

Según las previsiones, el último aliento del terral se dejará notar en la madrugada de hoy jueves al viernes. Y en los días posteriores, la componente fundamental será Sureste (Levante), con alguna variación episódica a Sur y Oeste. Velocidad entre 10 y 15 kilómetros por hora. El índice ultravioleta también bajará ligeramente y se situará entre 8 y 9.

Sobre la citada temperatura marina, tras un verano en el que las boyas están registrando niveles preocupantemente altos, el afloramiento ha vuelto a hacer su trabajo y ha reseteado las aguas. El viento de Noroeste (terral) empuja las aguas costeras mar adentro y hace que suban las más profundas y frías. Eso no sólo enfría la temperatura, sino que llena de nutrientes la columna de agua.

El experto en meteorología y autor del blog de SUR 'Tormentas y Rayos', José Luis Escudero, avanza este jueves este fenómeno. «El terral se quitara hoy por la tarde noche, no espero temperaturas máximas muy altas. Mañana viernes y el sábado tendremos brumas en la costa malagueña, en alta mar pueden darse bancos de taró. Las temperaturas máximas en toda la provincia estarán dentro de la media, no espero mucha calor», asegura.

«La mala noticia, para algunos, es que la temperatura del agua del mar estará fría. Fijaos en la grafica de la boya del Puerto de Málaga. A las 5 de la madrugada marcaba 18,8 ºC. Lo positivo es que las brisas durante unos días serán más frescas», concluye.