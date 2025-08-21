Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Verdiales en la Feria del Centro de Málaga. Marilú Báez

Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025

El taró podría asomar en los próximos días en la costa y no se esperan registros reseñables en el interior de la provincia

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:28

La Feria de Málaga afronta sus últimos días con aires nuevos. Literalmente. El terral, tras haber propiciado varias jornadas tórridas y noches en las que ... ha sido complicado conciliar el sueño, da paso a vientos de componente Este. La caída de las temperaturas va a ser notable a partir de este viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Y, si el terral calienta el aire, no es menos cierto que enfría el mar, por el fenómeno conocido como afloramiento. Los bañistas también lo podrán comprobar en los próximos días.

