Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Todo empezó con un escueto mensaje de whatsApp en el que aseguraba estar siendo retenida por su pareja. No acertó a darle la dirección o ... contarla nada más. Únicamente le pedía a una amiga, la destinataria de la petición de auxilio, que avisara a la policía. Así comenzó la búsqueda y el angustioso rescate de una joven de 30 años que, presuntamente, estaba siendo retenida por su compañero sentimental en el interior de un trastero de Málaga capital.

La llamada entró en la sala del 092 de la Policía Local unos minutos después de las cuatro de madrugada de este martes 19 de agosto. Poco después de ese primer contacto, la joven logró enviar un segundo mensaje a su amiga con la ubicación donde se encontraba, por lo que se movilizaron de inmediato todas las patrullas disponibles en la zona para localizarla y rescatarla.

Los policías locales que acudieron al lugar inspeccionaron, uno por uno, los bloques situados en torno a la ubicación recibida. Revisaron cada planta, puerta por puerta, pero no consiguieron encontrar a la chica. Ante esta situación, trataron de contactar con ella por teléfono. Al parecer, la joven logró descolgar la llamada, aunque sin responder a las preguntas del agente. Sólo se la escuchaba llorar y pedirle a alguien que la dejara salir.

Aunque la llamada no les permitió hablar con ella ni saber cómo estaba, sí les sirvió para verificar que podía estar en peligro, según relataron fuentes cercanas al caso. Ante la posibilidad de que hubiese que entrar por la fuerza, se movilizó a los efectivos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local, especializados en este tipo de situaciones.

Mientras tanto, los funcionarios desplegados en el lugar volvieron a inspeccionar el edificio. Cuando revisaban el garaje, al pasar junto a los trasteros, escucharon un murmullo acompañado de unos lamentos. También un llanto. Llamaron insistentemente a la puerta identificándose como policías y, cuando estaban a punto de emplear la fuerza para acceder al interior, el sospechoso abrió la puerta.

La joven fue liberada y su compañero sentimental, de nacionalidad española y de 20 años﻿, fue detenido por presuntamente retenerla contra su voluntad, así como por propinarle varios golpes, según el testimonio de la víctima, que fue trasladada a un hospital para ser sometida a un examen médico más exhaustivo.