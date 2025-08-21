Sobresalto en Torremolinos por el incendio de una vivienda: hay un afectado por inhalación de humo

Sobresalto este mediodía en Torremolinos. Una gran llamarada y una intensa columna de humo en un domicilio ubicado en una zona concurrida de la localidad ... malagueña ha sorprendido a vecinos y turistas este jueves 21 de agosto.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas, poco antes de 12.30 horas, que alertaban del incendio en una vivienda situada en una primera planta de un edificio en la plaza de la Gamba Alegre, junto a la plaza de Andalucía.

De inmediato, el centro coordinador ha movilizado a los Bomberos del Consorcio Provincial, a efectivos de Policía Local y Policía Nacional, y a los servicios sanitarios, que han atendido a una persona afectada por inhalación de humo.

Desde el CPB han informado a este periódico de que un hotel cercano ha sido desalojado momentáneamente por precaución, aunque en estos momentos ya se ha restablecido la normalidad al controlar los bomberos el fuego, que ha dañado sobre todo una habitación.