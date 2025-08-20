Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 20 de agosto de 2025

SUR

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:36

Juanma Moreno vuelve a rechazar la quita de la deuda del Gobierno y la califica de «condición» del independentismo

Málaga envejece: la natalidad repunta, pero no compensa las defunciones y la edad media supera los 43 años

Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas

San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros

Málaga lidera las máximas temperaturas por el terral, pero el calor empezará a remitir este jueves

Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga

La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Estabilizado el incendio forestal que afecta al paraje de El Higueral en Villanueva la Concepción

El Málaga da por cerrada la plantilla al consumir el tope salarial, «salvo que llegue un nuevo patrocinio»

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  3. 3 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  4. 4 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  5. 5 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  9. 9 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  10. 10 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

