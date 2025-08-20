Málaga envejece: la natalidad repunta, pero no compensa las defunciones y la edad media supera los 43 años

Nacimientos, no ya en caída libre, pero sí quizás estabilizados en niveles muy deprimidos. Y fallecimientos al alza en cifras prácticamente un 30% por encima ... a la de nuevos bebés. Es una ecuación que como tercera variable incluye un incremento de la edad media de la provincia, que ya supera los 43 años y que es más elevada que la de otros territorios de Andalucía, como Almería, Sevilla o Huelva.

Los nacimientos en Málaga repuntan ligeramente: entre enero y junio nacieron 5.693 bebés, una cifra un 1% superior a la del mismo periodo de 2024 (5.637), según revela el INE este miércoles. Especialistas en demografía indican que éste es un dato positivo, aunque más que de crecimiento hablan de simple estabilización, de que el número de alumbramientos puede estar tocando fondo, si bien en cifras muy bajas, y sólo con el apoyo del mayor número de mujeres en edad de ser madres aupado por la inmigración, porque la tasa de fecundidad (la cifra de hijos por mujer) sigue sin recuperarse ya que el comportamiento reproductor de quienes proceden de otras geografías suele emular la de la sociedad de acogida. Sin ir más lejos, en el primer semestre de 2025 la natalidad ha sido un 21% más baja que en idéntico periodo de 2015, cuando los nuevos bebés se contaron en 7.283.

Esa mínima recuperación de la natalidad registrada en Málaga sigue sin compensar la cifra de fallecimientos, estadística que también ha actualizado este miércoles el INE con datos hasta junio. En el primer semestre del año, murieron 7.351 personas en la provincia, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2024.

Esto significa que en el primer semestre del presente ejercicio la cifra de decesos superó en 1.658 al de nacimientos. O, en términos porcentuales, el número de defunciones estuvo un 30% por encima del de alumbramientos.

(De)crecimiento natural

La diferencia entre las muertes y los nacimientos se denomina en la jerga especializada crecimiento vegetativo o natural. Aunque, en este caso, hay que hablar de decrecimiento, de mengua. Y de que sin inmigración procedente tanto de otros territorios de España como de otros países del mundo, la población de la provincia bajaría, en lugar de haber aumentado en más de 6.000 vecinos durante el primer semestre, según se desprende de la última actualización de la Encuesta Continua de Población.

La brecha entre los nacimientos y los fallecimientos, que en el primer semestre ha sido de 1.658 personas, en idéntico periodo de 2024 fue de 1.365. Aunque es más estrecha que en 2023 (las muertes fueron casi 1.500 más que nacimientos) y que en 2022 (el gap rozó las 2.000).

Tomando como referencia los primeros semestres de cada año de la última década, se observa que las defunciones llevan superando a los alumbramientos desde el año 2018. Desde entonces, el crecimiento natural de la provincia es negativo.

Éste no es un fenómeno único en Málaga, aunque sí que es algo más reciente que en el conjunto de España. En el país, los fallecidos llevan siendo más que los nacidos desde el año 2015. En el primer semestre de este 2025, ha habido 155.635 alumbramientos a nivel estatal (lo que también supone un ligero repunte respecto a idéntico periodo de un año antes), frente a las 228.215 defunciones.

Edad media, al alza

Esta tendencia en la evolución de los nacimientos (a la baja, aunque parece que tocando fondo), de las defunciones (al alza) y del saldo vegetativo (negativo) en la última década coincide con un incesante incremento de la edad media de la población de la provincia, se decir, con el envejecimiento demográfico. El último dato disponible del INE, correspondiente al año 2024, informa de que la edad media de la población de Málaga es de 43,26 años, cuando en el año 2015 era de 41 años.

Con todo y con eso, la edad media de la población de Málaga está por debajo de la española (44,37). Pero si una década atrás la diferencia con el promedio nacional era de 1,45 años, de acuerdo con las cifras más recientes los residentes en la provincia ya sólo son 1,1 años más jóvenes que la media del país.

Otro dato más que refuerza la idea de que Málaga envejece: hace diez años, la provincia era la novena más joven de España, con los ya citados 41 años, como promedio; en 2024 había bajado un puesto, y ya era la décima. En Andalucía hay tres provincias más jóvenes que Málaga: Almería, que es la que tiene la edad media más baja de toda España (41,16 años), Sevilla (42,76) y Huelva (43,09). En el país, con edades más bajas que la costasoleña, también Murcia, Baleares, Guadalajara, Girona y Madrid. Las más envejecidas del país son Zamora, Ourense, Lugo y León, donde se sobrepasan los 50 años.

De la estadística publicada este miércoles por el INE se desprenden otros datos que informan tanto del envejecimiento de la población como del aumento de la esperanza de vida. La franja de edad en la que mayor número de fallecidos se produce es a partir de los 90, con 1.618 en total a lo largo del primer semestre; frente a los 1.264 que han tenido lugar entre los 85 y los 89 años; y a los 1.126 de los 80 a los 84 años. Puede parecer natural, pero una década atrás no sucedía eso: el mayor número de fallecimientos tenía lugar entre los 85 y los 89 años; a continuación, entre los 80 y los 84; y sólo en tercer lugar a los noventa y más años.