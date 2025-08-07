Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gente paseando por el Muelle 1. Migue Fernández

El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para

El ascenso demográfico de la provincia descansa por completo en la inmigración extranjera, que en segundo trimestre está protagonizada por argentinos, colombianos y marroquíes

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:24

Parece que fue una falsa alarma. La Encuesta Continua de Población publicada en el mes de mayo con datos a 1 de abril de 2025 ... reflejaba un descenso demográfico para la provincia de Málaga. Era de apenas 639 o de un 0,035%, pero adquiría significado porque se trataba de la primera bajada de la población que tenía lugar en la provincia desde que esta estadística se publica con periodicidad trimestral (lo que ocurre desde 2021). Aunque si se echaba la vista más atrás, al periodo en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) contaba el número de residentes semestralmente, se trataría de la primera pérdida de población desde la que tuvo lugar en 2018, en concreto en el primer semestre de ese año, cuando la demografía de la provincia retrocedió en 921 habitantes, al pasar de los 1.650.068 a los 1.649.147 habitantes.

