El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para

Parece que fue una falsa alarma. La Encuesta Continua de Población publicada en el mes de mayo con datos a 1 de abril de 2025 ... reflejaba un descenso demográfico para la provincia de Málaga. Era de apenas 639 o de un 0,035%, pero adquiría significado porque se trataba de la primera bajada de la población que tenía lugar en la provincia desde que esta estadística se publica con periodicidad trimestral (lo que ocurre desde 2021). Aunque si se echaba la vista más atrás, al periodo en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) contaba el número de residentes semestralmente, se trataría de la primera pérdida de población desde la que tuvo lugar en 2018, en concreto en el primer semestre de ese año, cuando la demografía de la provincia retrocedió en 921 habitantes, al pasar de los 1.650.068 a los 1.649.147 habitantes.

Las cifras que ha publicado este jueves el INE revisan las cifras anteriores y desmienten el descenso demográfico que recogía la anterior oleada de la Encuesta Continua de Población. El propio organismo estadístico informa de que durante un cierto periodo de tiempo sus datos son provisionales. En concreto, todos los que ha publicado desde el 1 de abril de 2024. Con cada nueva publicación de esta estadística, el INE publica una nueva fecha de referencia y se corrige la serie de datos provinciales.

Los nuevos datos lo que muestran es que a 1 de abril de 2025 había 4.155 habitantes más en la provincia de Málaga que a 1 de enero y no 639 menos. Y a ese crecimiento se suma el avance registrado en el segundo trimestre del año, que el INE cifra, provisionalmente, en los 1.883 habitantes. Con ello, la población de la provincia alcanza los 1.798.265 vecinos a 1 de julio. Esto significa, además, que en comparación con el dato de un año antes el aumento demográfico es de 14.451 personas. En lo que llevamos de año, la subida de la cifra de residentes en la provincia es de algo más de 6.000 personas.

Crecimiento de la población gracias a la aportación extranjera

Este aumento de la población registrado en estos tres periodos se produce en todos los casos gracias a la llegada de población foránea, puesto que los residentes en Málaga nacidos en España están mermando. Vayamos por partes. Si a 1 de julio de 2025 hay 1.883 habitantes más que a 1 de abril es porque hay 2.054 extranjeros más, que han compensado la pérdida de 171 españoles; mientras tanto, si la subida en lo que va de año es de 6.038 vecinos se debe a que el ascenso de 6.348 foráneos ha contrarrestado el descenso de la población local en 310 efectivos; mientras, si en doce meses el crecimiento es de 14.451 individuos es porque la gente nacida fuera de España ha compensado la pérdida de 75 habitantes de origen nacional.

Málaga es la sexta provincia más poblada de España tras Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla. Pero es la decimocuarta en aumento demográfico en el segundo trimestre del año. Por delante se encuentra, por ejemplo, en Andalucía, Almería, donde el número de habitantes ha crecido en 3.165 personas. Pero en la provincia de Sevilla la cifra de vecinos apenas ha aumentado en 246 efectivos en el semestre. La demografía que peor se comporta no sólo de Andalucía sino de toda España es la de Córdoba, que ha perdido 1.116 vecinos en el segundo trimestre y 2.772 en doce meses (un 0,14% y un 0,35% de su población, respectivamente).

En términos relativos, el crecimiento de la población en la provincia de Málaga en el trimestre es de un 0,10%, que está por debajo del aumento demográfico registrado en el conjunto de España (0,24%). El país ha llegado a los 49.315.949 habitantes a 1 de julio de este año, que son 119.811 más que a 1 de abril de 2025. En comparación con los datos de hace doce meses, el ascenso nacional es de más de medio millón de personas (algo más de un 1%, variación también superior a la registrada en Málaga, que se limita al 0,81%).

A 1 de julio, la población de la provincia de Málaga está compuesta por 1,36 millones de personas nacidas en España y de otras 437.458 nacidas en el extranjero. Esto significa que la foránea pesa un 24,3% en la población total. Estos son cerca de cinco puntos más que la media española (19,64%, dado que hay 9,68 millones de extranjeros sobre la población total de 49,315 millones).

La provincia con mayor proporción de población extranjera a 1 de julio de 2025 es Alicante (29,7%), seguida de Baleares (28,7%) y Girona (27,6%). En cuarto lugar, Almería (25,6%, dado que de sus 777.156 habitantes, cerca de 200.000 han nacido en otros países). Por delante de málaga también se encuentran Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Madrid y Lleida.

La encuesta también informa del origen geográfico de las personas que han migrado a Málaga en el segundo trimestre del año. El primer emisor ha sido Argentina (880), y a continuación, Colombia y Marruecos, con 770 cada uno.

Aunque también hay personas que se van de Málaga. En el segundo trimestre, 390 se han ido a Marruecos; 370, a Reino Unido; y otras 330, a otras provincias de España.