Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

El sueño de convertirse en docente con plaza fija se ha convertido en realidad para 7.370 aspirantes, que el pasado mes de junio se ... presentaron a las oposiciones para cubrir las plazas como maestros o profesores. Al contrario de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, el número de aprobados ha sido suficiente para cubrir todas las plazas que la Consejería de Educación puso en juego, las 7.370 ya mencionadas.

Según informó la propia Junta de Andalucía, el concurso que se realizó desde el pasado 21 de junio en Andalucía, en una convocatoria que ofertaba 7.998 plazas distribuidas entre 47 especialidades distintas, concluyó con satisfacción. Los nuevos docentes se incorporarán el próximo 1 de septiembre a las aulas andaluzas como nuevos funcionarios de carrera.

Con estos resultados, la tasa de cobertura de plazas ofertadas casi alcanza el 93%, una de las más altas de todos los procedimientos selectivos llevados a cabo este verano en la mayoría de las Comunidades Autónomas. De los 7.370 docentes que han logrado plaza, el 96,7% son andaluces y el 87,5% ya formaban parte de las bolsas de interinos docentes de Andalucía.

Respecto a las plazas sin cubrir son 571, que representan el 7,1% del total de la oferta. De estas, el 83% corresponden a tres especialidades del Cuerpo de Secundaria: Matemáticas (han sido seleccionados 191 profesores y han quedado por cubrir 209 plazas), Informática (han sido seleccionados 252 profesores y restan 176 plazas) y Filosofía (han sido seleccionados 143 profesores y han quedado por cubrir 89). Además, han quedado vacantes en Latín (21), Griego (5), o Mantenimiento de Vehículos (28), entre otras.

Cabe señalar que en Matemáticas e Informática, las dos especialidades donde más plazas han quedado vacantes, es donde menos invalidaciones de las pruebas se han producido. A considerar que el número de partida de aspirantes en las mismas ya era bastante reducido en comparación con otras especialidades, dado que son perfiles altamente demandados en los distintos sectores productivos.

En cuanto al procedimiento: en la primera prueba, en la parte de desarrollo del tema escrito, de los 38.222 aspirantes presentados aprobó el 51,9%, mientras que en la prueba práctica aprobó el 47,09%. Respecto a la segunda prueba, en las programaciones aprobó el 91,6% (17.139) y en la unidad didáctica un 84,2% (15.744 aspirantes).

Por especialidades, se han cubierto el cien por cien de las plazas ofertadas (sin contar el cupo por discapacidad) en las ocho especialidades del Cuerpo de Maestros: Primaria (1480), Audición y Lenguaje (235), Pedagogía Terapéutica (697), Música (198), Educación Física (498), Lengua Extranjera Francés (149), Lengua Extranjera Inglés (498), y Educación Infantil (611); en el Cuerpo de Profesores de Secundaria, el cien por cien de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura (396), Geografía e Historia (451), Biología y Geología (375), Dibujo (112), Inglés (594), Economía (91), Construcciones Civiles y Edificación (25) y Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (74); en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, el cien por cien de las plazas de Alemán (5), Inglés (15) y Portugués (2); en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, el cien por cien en las especialidades de Piano (60), Fundamentos de Composición (11), Violonchelo (11), Danza Clásica (8), Guitarra Flamenca (4), y Flauta Travesera (4); en Cátedras de Conservatorio Superior, en Composición (9), Violín (4), Danza Española (1), Baile Flamenco (1), Ciencias de la Salud aplicada a la danza (1), Danza Educativa (1), Escenificación aplicada a la danza (1) e Historia de la Danza (1).