El Málaga da por cerrada la plantilla al consumir el tope salarial, «salvo que llegue un nuevo patrocinio»

Este miércoles por la mañana fue una jornada festiva para parte de la directiva del Málaga. Como cada año, una comitiva del club cambió los ... despachos por el centro de la ciudad para disfrutar unas horas de la Feria del Centro, concretamente, de la caseta de su patrocinador, San Miguel, ubicada en pleno corazón de la ciudad, en la plaza de la Constitución.

Hasta allí se trasladaron el director general del club, Kike Pérez; el consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales, Francisco Martín Aguilar, y el embajador blanquiazul Basti, recibidos en la caseta por el responsable de marketing de Cervezas San Miguel, Miguel de Hoyos. Abrieron la caseta a las 12.00 horas y tras una rápida visita y varios posados grupales, procedieron a una de sus tradiciones de cada Feria. Cada uno de ellos se tiró su propia caña y disfrutaron de la misma antes de que Pérez atendiera a los medios allí presentes.

Su comparecencia giró en torno a dos cuestiones clave. La primera de ellas: ¿Está la plantilla cerrada o se baraja algún último fichaje? La respuesta de Kike Pérez fue clara y concisa: «No se baraja». Y su explicación se ciñó a las cifras: «Este año, el Málaga tiene 11.755.000 euros de límite salarial, que son dos millones más con respecto al año pasado gracias a todas las áreas de negocio del club, que hay que ponerlo en valor, y nosotros ese límite lo tenemos ya consumido. Así que confianza plena en el equipo que tenemos». A lo que añadió: «Estamos muy satisfechos, creo que ha sido un gran verano, hemos retenido a los chicos de casa, a la cantera, que son pieza fundamental de nuestro proyecto, y se han traído incorporaciones que son fantásticas».

Así las cosas, zanjando cualquier tipo de duda que hubiera al respecto, el director general vuelve a aclarar que el club da el equipo por cerrado. Eso sí, con un matiz que deja una puerta entreabierta: «Sí, en principio sí se da por cerrado. Salvo que pasara algo, que no suele pasar, tipo que hubiera un contrato de patrocinio que pueda aumentar ese límite... Lo que hay que poner en valor no es ese último fichaje sino el trabajo que se ha hecho el verano, haciendo un esfuerzo con dos millones de euros más. Confiamos al máximo en la plantilla que hemos confeccionado, ha pasado esta fatalidad de Luismi y lo único que podemos hacer es confiar y que se recupere lo antes posible».

Luismi será operado este viernes

Y es que la otra cuestión relevante que se puso sobre la mesa en esta comparecencia fue la que, quizá, más preocupa al malaguismo en estos momentos: el estado de Luismi, que sufrió varias fracturas maxilofaciales en el duelo contra el Eibar y que como ya avanza Pérez, será operado este viernes. «Hemos estado viéndole estos días, está esperando a ser operado, está con la cara un poco inflamado, están los doctores esperando a que se le baje la inflamación y si Dios quiere, el viernes lo operan». Y no, por el momento no se estima fecha de reincorporación. «Hay que ser cautos, hasta que los profesionales no vean lo que tiene, no podemos hablar de plazos. Estamos preocupados por él, porque lo peor del fútbol son las lesiones de gravedad, y me parece que es el caso, así que se recupere lo antes posible».

Y es precisamente esta incertidumbre sobre su regreso y su posición vacante en el campo la que hizo que se volviese a preguntar sobre la posibilidad de fichar a un refuerzo para el centrocampista. De hecho, cuestionado sobre si el Málaga ha valorado junto a la Liga alguna opción para impulsar este refuerzo, Pérez respondió: «La norma es clara, si fuera una lesión de gravedad, que es lo que parece en principio, tú puedes fichar a un futbolista por el 80% de su salario, aunque no dejas de pagar al otro. El club tiene que ser sostenible, no nos podemos pillar los dedos. Tenemos que recordar que nos gastamos el dinero que generamos, es para sentirse orgulloso de lo que hemos trabajado para llegar a este límite salarial. Estoy convencido que si vemos los límites salariales del resto de equipos podemos estar entre los 7-8 con mayor límite»