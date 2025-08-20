Málaga lidera las máximas temperaturas por el terral, pero el calor empezará a remitir este jueves

Cuando gran parte de España ha pasado ya la prolongada ola de calor de las dos últimas semanas -empezó a remitir esta semana después de ... 16 días-, en Málaga ha pasado lo contrario. La provincia ha liderado las temperaturas máximas del país en lo que va de semana. Por ejemplo, el lunes las máximas de toda España se registraron en Coín (39,8ºC), Málaga capital (38,7ºC) y Málaga Aeropuerto (38,6ºC). Mientras las temperaturas han ido bajando en toda la península, en la provincia malagueña han ido al alza por el viento de terral. De ahí el aviso naranja del martes y amarillo de este miércoles. Este miércoles la máxima estuvo en la capital, con 36,9.

Las temperaturas en Andalucía a las 5 pm (hl) de hoy miércoles, siguen bajando en casi toda Andalucía respecto a ayer a esta misma hora. Las más altas corresponden a las zonas donde hay terral (especialmente en la provincia de Málaga). pic.twitter.com/MwCavBZgtG — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) August 20, 2025

Para el jueves, el terral seguirá caldeando el ambiente, pero ya se empieza a notar el descenso de las temperaturas. Ya no hay avisos previstos por fuerte calor en Málaga y las máximas se quedarán en los 35 grados de la capital o los 34 de Torremolinos o Alhaurín de la Torre. Ya no se acercarán los termómetros a los 40 grados e incluso en el interior como Ronda o Antequera las máximas estarán entre 32-33 grados. «Este jueves seguirá el terral en las zonas habituales de la provincia de Málaga, por la tarde noche irá cambiando a sureste», explica José Luis Escudero en su blog Tormentas y Rayos.

La tendencia de bajada de temperaturas permanecerá cara al fin de semana y en la recta final de la Feria de Málaga; se espera que las máximas sean casi 10 grados menos de lo vivido en los últimos días, para rondar los 27-28 años.