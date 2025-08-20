Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una bañista se refugia del calor esta semana en una playa malagueña Salvador Salas

Málaga lidera las máximas temperaturas por el terral, pero el calor empezará a remitir este jueves

Cara al fin de semana, se esperan máximas por debajo de los 30 grados

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:15

Cuando gran parte de España ha pasado ya la prolongada ola de calor de las dos últimas semanas -empezó a remitir esta semana después de ... 16 días-, en Málaga ha pasado lo contrario. La provincia ha liderado las temperaturas máximas del país en lo que va de semana. Por ejemplo, el lunes las máximas de toda España se registraron en Coín (39,8ºC), Málaga capital (38,7ºC) y Málaga Aeropuerto (38,6ºC). Mientras las temperaturas han ido bajando en toda la península, en la provincia malagueña han ido al alza por el viento de terral. De ahí el aviso naranja del martes y amarillo de este miércoles. Este miércoles la máxima estuvo en la capital, con 36,9.

