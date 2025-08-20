La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Aunque el reconocimiento sobre el papel se ha dilatado más de lo deseado, la malagueña Paquita -que prefieren que la llamen Paqui- ya lleva en ... el DNI el apellido de su progenitor, el histórico jugador del Real Madrid Francisco Gento. A pesar de que el exfutbolista (difunto desde el 18 de enero de 2022) negó siempre la relación de paternidad y no accedió a someterse a la prueba biológica correspondiente, el Tribunal Supremo tuvo la última palabra hace ya dos años.

El periplo judicial comenzó hace un lustro. Paqui expuso en la demanda que presentó entonces su historia: nació el 2 de agosto de 1959 fruto de las relaciones sentimentales de su madre con el futbolista y fue inscrita en el Registro Civil con los apellidos de su progenitora, aunque también se hizo constar el nombre del progenitor, Francisco, a efectos de identificación. La relación entre ambos, si bien, se rompió cuando la mujer supo que el madridista estaba también con otra mujer, se describe en la demanda.

Asimismo, Paqui aportó una fotos que mostraban el parecido físico con su padre y un informe de un detective que concluye como cierta la paternidad tras recoger unas tazas de un establecimiento en las que Gento había consumido café. Dicha demanda se admitió a trámite el 3 de junio de 2020; Gento, sin embargo, negó la filiación reclamada, cuestionando la cronología de lo relatado y manifestando la extrañeza de que no se hubiera aportado alguna otra prueba como una fotografía o carta de la supuesta relación de él con la madre de Paqui.

El caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia Nº 48 de Madrid, que estimó la demanda al apreciar cierta verosimilitud en los hechos que Paqui narraba y teniendo en cuenta también la negativa de Gento para realizarse las pruebas de paternidad. Aunque el exfutbolista recurrió la sentencia, dictada en abril de 2021, la Audiencia Provincial reconoció por segunda vez la paternidad del jugador.

Pero, los familiares del deportista no cesaron en su empeño y presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La mujer y los dos hijos de Gento alegaron que en la demanda que interpuso Paquita hubo «controversia desde antes incluso de ser admitida a trámite», ya que antes de que se revisara su admisión se volvió a presentar el mismo procedimiento con un anexo en el que se aportaron nuevas pruebas, sin que la otra parte conociera las mismas hasta unos meses después.

En este sentido, incidieron en que «no tenían una prueba indiciaria consistente para iniciar el procedimiento», y que además desmintieron todos los argumentos presentados por el representante legal de Paquita. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de casación, al estimar la demanda de paternidad, se incurrió en una aplicación indebida del artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, defendían.

Sin embargo, el Alto Tribunal explica en su sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, que la supuesta vulneración de una normal de derecho procesal en la que se basa la demanda es «inviable para fundamentar un recurso extraordinario de casación, que exige la lesión de una normal de derecho material o sustantivo». De esta manera, el recurso queda desestimado y la demanda de Paqui ratificada, que ya puede usar legalmente su apellido, del mismo modo que pueden hacerlo sus descendientes. De hecho, desde hace unos meses, en su DNI aparece como Francisca Gento España.