Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Hace un lustro que la demandante comenzó un periplo por los juzgados, que han terminado dándole la razón, visible ya en su documento de identidad

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:26

Aunque el reconocimiento sobre el papel se ha dilatado más de lo deseado, la malagueña Paquita -que prefieren que la llamen Paqui- ya lleva en ... el DNI el apellido de su progenitor, el histórico jugador del Real Madrid Francisco Gento. A pesar de que el exfutbolista (difunto desde el 18 de enero de 2022) negó siempre la relación de paternidad y no accedió a someterse a la prueba biológica correspondiente, el Tribunal Supremo tuvo la última palabra hace ya dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  2. 2 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista