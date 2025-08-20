Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, acompañado por otros cargos del PP, este miércoles, en el Palmeral de las Sorpresas. Marilú Báez

Juanma Moreno vuelve a rechazar la quita de la deuda del Gobierno y la califica de «condición» del independentismo

Lamenta la gestión de Sánchez en los incendios que han asolado a España y pasa la responsabilidad de la tasa turística al Ejecutivo

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:49

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo este miércoles en Málaga. Es habitual en estos días ver a líderes de los diferentes ... partidos en la capital, aprovechando el marco que brinda la feria. Acompañado por otros cargos del partido, entre ellos, Elías Bendodo, Carolina España, Patricia Navarro o Francisco de la Torre, atendió a los medios de comunicación en el Palmeral de las Sorpresas. Desde ahí, rechazó otra vez la quita de la deuda que quiere aprobar el Gobierno, al considerar que se trata de una «condición» del independentismo. «¿Quién es la comunidad más endeudada? Cataluña. Por tanto, son ellos los que lo están solicitando.

