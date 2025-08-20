Juanma Moreno vuelve a rechazar la quita de la deuda del Gobierno y la califica de «condición» del independentismo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo este miércoles en Málaga. Es habitual en estos días ver a líderes de los diferentes ... partidos en la capital, aprovechando el marco que brinda la feria. Acompañado por otros cargos del partido, entre ellos, Elías Bendodo, Carolina España, Patricia Navarro o Francisco de la Torre, atendió a los medios de comunicación en el Palmeral de las Sorpresas. Desde ahí, rechazó otra vez la quita de la deuda que quiere aprobar el Gobierno, al considerar que se trata de una «condición» del independentismo. «¿Quién es la comunidad más endeudada? Cataluña. Por tanto, son ellos los que lo están solicitando.

«Nosotros no tenemos ese nivel de deuda», añadió y abogó por una solución estructural al problema de la financiación autonómica. En este sentido, recordó que la propia María Jesús Montero, como consejera de Haciendo, ya rechazó la misma quita de deuda que ahora quiere materializar. «Estamos, una vez más, ante una herramienta que solo garantiza la supervivencia del Gobierno», añadió.

Preguntado por la implantación de una tasa turística en Málaga, petición expresada varias veces por el alcalde, Francisco de la Torre, el presidente de la Junta abogó por que sea una tasa planteada a nivel nacional. En todo caso, expresó que se muestra abierto al diálogo, tanto con ayuntamientos como con el sector turístico: «A mí me gustaría que hubiera un acuerdo nacional», ya que «daría mucha más garantía a esa tasa» y también «porque sería común en el conjunto del país».

Además, criticó la gestión que está haciendo el Gobierno en los incendios que han asolado a España, donde Castilla y León y Galicia son las dos comunidades autónomas que más se han visto afectadas. En catástrofes de esta magnitud, aseguró, «nadie debería dudar de que el Estado tiene que desplegar toda su capacidad y toda su influencia a través de sus medios materiales y humanos con el único objetivo de apagar esos incendios». En esta línea, aseguró que «se ha llegado tarde por parte de la administración general del Estado».

Cuando PP y PSOE llevan días debatiendo sobre la mayor o menor presencia de efectivos en las zonas afectadas, Moreno resaltó que el Gobierno debe hacer más para «ayudar al resto de las comunidades autónomas». Con lo que va de verano, el presidente de la Junta ya avanzó que ya se permite hablar de «un verano que ha sido complicadísimo en cuanto a extinción de incendios».

Por otra parte, Moreno también dio réplica a las críticas que recibió por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de los incendios en Tarifa y en la Mezquita de Córdoba. Éste había criticado su ausencia sobre el terreno en sus redes sociales. «Me gustaría que le dedicara más tiempo a trabajar que a tuitear», dijo.

Además, pidió seriedad en el debate público y dejó claro que «siempre estoy a disposición del Infoca». Las acusaciones de Puente no tendrían fundamento, una vez que el propio Infoca le había comunicado que los incendios estaban controlados. «Todo se estabilizó en menos de 24 horas. Si me dicen que no hace falta mi presencia no voy a ir a hacerme una foto», resaltó.

Apoyo

En esta línea, quiso dar la enhorabuena a todos los profesionales implicados en la extinción de los incendios en Andalucía y recordó el esfuerzo presupuestario que realiza la Junta, unos 247 millones de euros que se reparten en extinción y emergencias. «Hemos contratado a bomberos forestales durante todo el año», destacó. Sobre el origen de los incendios, la mano del hombre planea sobre el 90%. Por lo que Moreno llamó a endurecer el código penal y perseguir con más severidad a los pirómanos.

Moreno apeló también a los ayuntamientos para que cumplan «sus planes de manera rigurosa», y ha avisado de que desde la Junta van a «estar muy pendientes y muy exigentes de esos planes», que el Estado también «tiene que cumplir», al igual que las comunidades autónomas hacer los suyos, según precisó.

En la intervención del presidente de la Junta también hubo lugar para críticas hacia la Unión Europea. «Algunas directivas» europeas y actuales «dificultan en algunas zonas de protección la limpieza de los montes». Al respecto, opinó que «sería razonable una flexibilización en esa interpretación de las normas para que también tengamos una mayor disposición para que se pudiera limpiar esos montes de manera natural, incluso con los propios animales».

«Creo que entre todos debemos hacer una reflexión potente, seria, serena sobre cómo está España», que es «un país cada vez más cálido, como es el planeta, como consecuencia del cambio climático, y donde todos tenemos que hacer una reflexión de cómo podemos mejorar para evitar lo que ha sucedido este verano, que sin duda alguna es una absoluta y rotunda catástrofe», concluyó su intervención.