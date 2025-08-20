Un nuevo incendio forestal afecta al paraje de El Higueral en Villanueva la Concepción

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en el municipio malagueño de Villanueva de la Concepción. El servicio de extinción de incendios Infoca ... ha notificado a las 16.40 horas que el fuego afecta al paraje de El Higueral.

Hasta la zona donde se han originado las llamas se han desplazado un helicóptero ligero y un grupo de bomberos forestales. Según las imágenes aéreas que ha compartido el propio Infoca, el fuego parece localizado en una zona donde no hay viviendas.

Se trata del tercer fuego forestal que se desencadena esta misma semana en la provincia. Los dos anteriores afectaron los pasados lunes y martes a la capital, en concreto al Monte Coronado, en el distrito Palma-Palmilla, y al Cerro de la Tortuga, en la zona de Bailén-Miraflores.

Seguirá ampliación.