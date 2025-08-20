El Ayuntamiento de Málaga ha notificado el cierre de una nueva caseta, la cuarta desde que comenzó la Feria de Málaga, por incumplir alguno de ... los artículos de la ordenanza municipal. Este miércoles ha anunciado que la caseta Selvática, ubicada en el Real de Cortijo de Torres, no podrá abrir durante las próximas 24 horas.

En esta ocasión, el Consistorio ha anunciado que el cierre se debe a la reincidencia en impedir el acceso libre y gratuito a las instalaciones. Dicho cierre también ha sido notificado por los responsables de la propia caseta a sus clientes. A través de las redes sociales apuntan que el cierre es «por motivos burocráticos». «Volvemos el jueves con más ganas de baile que nunca», señalan.

El acceso libre y gratuito es uno de los grandes reclamos de la Feria de Málaga y así viene recogido en la propia ordenanza de los festejos. Tanto es así que el Ayuntamiento recuerda que el acceso a las casetas de las zonas familiar y de juventud es «libre y gratuito» y que queda prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase.

Se trata del cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga. El lunes se notificó el cierre de La Bulla y El Jaleo, la primera por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo; y la segunda por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad. Por su parte, ayer martes se clausuró la caseta La Exquisita por «reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar».

Cabe recordar que todas las casetas clausuradas deben permanecer cerradas durante 24 horas y que la notificación del cierre se produce siempre después de un primer aviso.