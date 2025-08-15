¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del viernes, 15 de agosto de 2025

SUR

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:24

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  9. 9 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  10. 10 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC

