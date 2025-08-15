La maldición del Málaga: un lustro sin ganar en el debut

El Málaga confía en empezar con buen pie la temporada 2025-26, con una victoria ante el Eibar este sábado en La Rosaleda, pero lo ... cierto es que no gana en la primera jornada liguera desde hace más de un lustro, desde el arranque de la 2019-20. Fue un 0-1 al Racing en Santander, con gol de Adrián en el tramo final del partido (minuto 85). Desde entonces, tres derrotas y dos empates en los estrenos ligueros del último lustro.

El Málaga acudió con sólo nueve jugadores con dorsal de la primera plantilla, incluido el portero Munir. Los efectivos de campo fueron Lombán, Luis Hernández, Diego González (que curiosamente esta semana ha anunciado su retirada a los 30 años), Juan Carlos, Adrián, Boulahroud y Renato Santos, con Dani Pacheco de suplente. Con eso tuvo que maniobrar Víctor Sánchez del Amo (para no incurrir en una alineación ilegal con más de cuatro dorsales de cantera) para una más que meritoria victoria, que no se ha vuelto a dar en las cinco campañas siguientes.

En la temporada 2020-21, hubo derrota (2-0) en el Heliodoro Rodríguez ante el Tenerife, con goles de Suso y Jacobo, poco antes del descanso y después. Entrenaba ya el equipo Sergio Pellicer, que no fue el técnico al inicio de la 2021-22, sino José Alberto López, con el que el ahora malaguista Montero acabó con una mala relación. El primer resultado, un 0-0 en Martiricos ante el Mirandés, no fue nada esperanzador.

Más tarde, en la 2022-23, se dio una derrota en Burgos (1-0) en la etapa de Pablo Guede por parte de un cuadro blanquiazul claramente superado por su rival y con una gran actuación del local Artola, autor además del gol.

Finalmente, el Málaga perdió por 2-1 (tantos de los locales Medunjanin y De Miguel y del blanquiazul Genaro) en Castalia en su temporada en Primera RFEF (la 2023-24), ante el que luego sería campeón destacado de su grupo, y empató en A Malata ante el Racing de Ferrol (2-2) en su regreso a Segunda. Entonces marcó un gran gol Kevin, ahora en el Córdoba, y Antoñito, que se ha ido al Westerlo, cedido por el Newcastle. Curiosamente, las dos dianas locales fueron del ahora malaguista Jauregi.