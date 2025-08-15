Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián, autor del gol, en el partido del Málaga en Santander de la primera jornada liguera, saldada con un 0-1 marcado en el minuto 85. LOF

La maldición del Málaga: un lustro sin ganar en el debut

Desde el heroico 0-1 en Santander con sólo nueve profesionales en la convocatoria, el equipo ha sufrido tres derrotas y dos empates en las campañas posteriores en la primera jornada liguera

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:39

El Málaga confía en empezar con buen pie la temporada 2025-26, con una victoria ante el Eibar este sábado en La Rosaleda, pero lo ... cierto es que no gana en la primera jornada liguera desde hace más de un lustro, desde el arranque de la 2019-20. Fue un 0-1 al Racing en Santander, con gol de Adrián en el tramo final del partido (minuto 85). Desde entonces, tres derrotas y dos empates en los estrenos ligueros del último lustro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  4. 4 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  5. 5 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  6. 6 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  7. 7 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  8. 8 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  9. 9 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  10. 10

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La maldición del Málaga: un lustro sin ganar en el debut

La maldición del Málaga: un lustro sin ganar en el debut