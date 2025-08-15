Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga

Es un fenómeno habitual en la feria de Sevilla, donde todos los años grandes yates remontan el Guadalquivir y amarran en su puerto para asistir ... a la cita. Pero este no solía ser el caso en las fiestas de agosto en Málaga. Donde cuatro barcos de lujo han amarrado esta semana en la marina de megayates del muelle uno. De hecho, los últimos en llegar lo hicieron ayer mismo. El más lujoso de todos ellos, el Yas, lleva ya un par de semanas; y con posterioridad han ido ocupando sus amarres Tatoosh, Zenobia y Laul.

En casi todos los casos sus armadores son asiduos de estas instalaciones, donde acuden con frecuencia, tanto con pasajeros a bordo como sólo las tripulaciones, para cuestiones técnicas y de avituallamiento. Por tanto, hasta aquí no habría grandes novedades... De no ser porque viajeros y tripulantes de algunos de ellos han manifestado a los responsables portuarios que esta escala tiene como objetivo asistir a la Noche de los Fuegos, que tendrá lugar hoy; así como al primer fin de semana de la Feria de Málaga.

Así lo han comentado a SUR fuentes técnicas del puerto, que destacan que algunos barcos han venido con sus armadores (propietarios) a bordo, o con grupos de familiares e invitados de estos. Mientras que en algún otro caso los esperan recibir durante su estancia aquí. Y el motivo de su visita es conocer Málaga justamente este fin de semana, para ver los fuegos y vivir la feria. Las fuentes consultadas apuntan también al hecho de que en muchos casos hayan decidido repetir: «Están de vuelta por sus buenas experiencias anteriores, y eso es muy positivo».

Yas

El más lujoso de los integrantes de esta flotilla improvisada es el Yas. Es uno de los mayores que ha pasado por la dársena de la capital, con 141 metros de eslora; y también de los más seguros del mundo (armado con diversos sistemas de defensa). Aunque, como se ha dicho, no es la primera vez que elige este destino, anteriormente casi siempre lo ha hecho en el mes de mayo. Ahora, al tratarse de agosto, en plena temporada alta de travesías por el Mediterráneo, es probable que viaje con un grupo de pasajeros de muy alto nivel, aunque sus identidades no han trascendido.

Y es que el Yas es uno de los yates recreativos oficiales de la corona de Emiratos Árabes Unidos (EAU). El barco pertenece a Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe de Dubái y de los Emiratos. Conocido como Fazza, de 42 años, es un joven aristócrata muy activo en las redes sociales, donde tiene más de 12 millones de seguidores. La nave tiene capacidad para acoger a más de 60 pasajeros y a 56 tripulantes. Dispone de helipuerto, varias piscinas, un spa y, sobre todo, los más avanzados sistemas de alta tecnología de navegación y de seguridad. Su valoración en términos de mercado se acerca a los 200 millones de euros.

Tatoosh

El Tatoosh es un viejo conocido de estas aguas. Un superyate de 92 metros de eslora que perteneció al cofundador de Microsoft, Paul Allen, ya fallecido. Ofrece alojamiento para hasta 12 huéspedes en seis suites, atendidos por una tripulación de 35 personas. Entre sus principales atractivos aparece una gran piscina, un helipuerto, varias embarcaciones auxiliares de diversos tamaños y un gimnasio, entre otras capacidades.

Zenobia

El que despierta el mayor interés en relación a sus posibles (y regios) pasajeros es el yate Zenobia. Y es que la reina Camila de Inglaterra ha sido vista de vacaciones en Grecia a bordo de esta nave, que es propiedad del magnate sirio-saudí Wafic Said, quien está muy unido a la casa real británica.

Por lo demás, en realidad el Zenobia no está entre los grandes, con una eslora de 57 metros y un valor estimado de 40 millones de euros. Puede alojar hasta 12 invitados y 15 tripulantes y en cuanto a su equipamiento destaca una piscina cubierta que también sirve como embarcadero para naves auxiliares.

Laul

Del yate Laul no ha sido posible localizar a su propietario. Este es el menor de los cuatro que han llegado, con unos 40 metros de eslora, y es muy joven, pues se construyó en 2019. Puede alojar hasta 10 invitados en 5 camarotes, al servicio de 7 tripulantes. Al parecer, se ofrece como chárter náutico, para alquileres de corta estancia.

Cuenta con comodidades tales como un beach club extensible con barbacoa y un hangar para kayaks, tablas de padel y otros. Su moderno casco de aluminio de desplazamiento semi-parcial permite una velocidad máxima de 17 nudos y una velocidad de crucero de 12, con una autonomía de hasta 2500 millas náuticas.