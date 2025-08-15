Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tres de los cuatro grandes yates que han llegado al puerto para el inicio de la feria. Ñito Salas

Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga

Los propietarios de estos barcos son asiduos de la marina de megayates de la capital, y han hecho coincidir la escala en agosto con la Noche de los Fuegos

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15

Es un fenómeno habitual en la feria de Sevilla, donde todos los años grandes yates remontan el Guadalquivir y amarran en su puerto para asistir ... a la cita. Pero este no solía ser el caso en las fiestas de agosto en Málaga. Donde cuatro barcos de lujo han amarrado esta semana en la marina de megayates del muelle uno. De hecho, los últimos en llegar lo hicieron ayer mismo. El más lujoso de todos ellos, el Yas, lleva ya un par de semanas; y con posterioridad han ido ocupando sus amarres Tatoosh, Zenobia y Laul.

