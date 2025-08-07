Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala

Le ha cogido cariño a Málaga y la Costa del Sol, y aunque no se puede confirmar qué pasajeros lleva a bordo, a poco que ... sean del círculo cercano del armador, el lujo está garantizado. Se llama Yas y es tan grande que su amarre en la marina de megayates de Málaga, junto a la Farola, ensombrece a las tiendas, bares y restaurantes del tramo final de la zona comercial del Muelle Uno.

Vista del Yas a pie de muelle, con su característica cristalera azul.

Un verdadero coloso flotante, uno de los mayores que ha pasado por la dársena del Puerto de Málaga, con 141 metros de eslora; y también de los más seguros del mundo (armado con diversos sistemas de defensa). No es la primera vez que elige la capital malagueña para su escala, ya que al menos en dos ocasiones anteriores lo ha hecho, casi siempre en mayo, por lo que lo más probable es que navegara sólo con la tripulación. Ahora, al tratarse de agosto, en plena temporada alta del Mediterráneo, es probable que viaje con un grupo de pasajeros de muy alto nivel, aunque sus identidades no han trascendido.

Y es que el Yas es uno de los yates recreativos oficiales de la corona de Emiratos Árabes Unidos (EAU). El barco pertenece a Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe de Dubái y de los Emiratos. Conocido como Fazza, de 42 años, es un joven aristócrata muy activo en las redes sociales, donde tiene más de 12 millones de seguidores.

El barco se construyó inicialmente (1978) como una fragata de la marina holandesa, el HNLMS Piet Hein. Posteriormente, fue vendida a la marina de los Emiratos Árabes Unidos, todavía con uso militar, y llamada Al Emirat, según la información disponible en diversas webs náuticas especializadas.

Posteriormente, entre 2011 y 2015 la fragata se reformó por completo en los astilleros ADMShipyards de Abu Dhabi, para convertirse en el actual superyate privado Yas. Sus exteriores llaman la atención no solo por sus dimensiones, sino también por el característico acristalado de color azul celeste de sus cubiertas frontales.

La nave tiene capacidad para acoger a más de 60 pasajeros y a 56 tripulantes. Entre sus principales características, dispone de helipuerto, varias piscinas, un spa y, sobre todo, los más avanzados sistemas de alta tecnología de navegación y de seguridad. Su valoración en términos de mercado se acerca a los 200 millones de euros.

En principio, el Yas permanecerá amarrado en la marina hasta mediados de agosto, y para los aficionados a la náutica es una buena razón para acercarse estos días al Muelle Uno para contemplar de cerca una de las embarcaciones más lujosas del planeta.