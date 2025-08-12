Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025

Málaga se prepara para vivir ocho días de feria. Una fiesta que comenzará en la noche de este viernes, 15 de agosto y lo hará ... con el tradicional espectáculos pirotécnico que iluminará el cielo de la ciudad de luz y color y congregará a miles de personas para contemplarlos en las playas, terrazas y zonas altas de la capital.

Los actos de inicio de la fiesta comenzarán por la tarde con la Cabalgata Histórica que recorrerá la calles del Centro recreando la entrada en Málaga, en 1487, de los Reyes Católicos. Cuando falten apenas diez minutos para la medianoche, la ciudad dará la bienvenida a la feria con un espectáculo lumínico de drones, al que seguirá el lanzamiento de los fuegos artificiales; ambos están patrocinados por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel.

Un total de 300 drones -150 alzarán el vuelo desde la playa de la Malagueta y otros tantos desde la de Huelin- formarán catorce imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante 10 minutos y serán visibles desde distancias de hasta 500 metros.

A 100 metros de altura

Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas, y replicarán hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde Umiles Entertainment - Drone Ligh Show, la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

Cuando el último dron haya tomado tierra, el protagonismo lo tomará el espectáculo piromusical montado por la empresa Pirotecnia Zaragozana, donde se emplearán 6.308 unidades de disparo con una masa bruta de más de una tonelada de peso, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros cuando el reloj marque la medianoche. Durante los veinte minutos que dura el castillo de fuegos artificiales se quemarán 500 kilos de pólvora, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Durante el espectáculo piromusiscal sonarán (por orden): 'Gimme Gimme!' (Cher): 'Waterloo' (Cher); 'Corazón contento' (Marisol); 'Será porque te amo' (Sergio Dalma); 'Se nos rompió el amor' (Vanesa Martín y Raphael); 'Miedo' (Pablo Alborán); 'Carita triste' (Ana Mena y Emilia); 'Saturday night' (Whigfield); 'Cheri, cheri lady' (Modern Talking); 'Brother Louie' (Modern Talking) y 'Rasputin' (Boney M).