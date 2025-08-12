Espectáculo de drones de la Feria de Málaga 2025: todo lo que necesitas saber

Málaga se prepara para vivir ocho días de feria. Una fiesta que comenzará en la noche de este viernes, 15 de agosto y lo hará ... con el tradicional espectáculos pirotécnico que iluminará el cielo de la ciudad de luz y color. Minutos antes de la medianoche los drones volverán a ser protagonistas.

Un total de 300 unidades-150 alzarán el vuelo desde la playa de la Malagueta y otras tantas desde la de Huelin- formarán catorce imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante 10 minutos y serán visibles desde distancias de hasta 500 metros.

Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas, y replicarán hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde Umiles Entertainment - Drone Ligh Show, la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

Cuando el último dron haya tomado tierra, el protagonismo lo tomará el espectáculo piromusical montado por la empresa Pirotecnia Zaragozana.