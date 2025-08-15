Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un once del Eibar de esta pretemporada, en un amistoso en Ipurua. FÉLIX MORQUECHO

El Eibar invita a ver pocos goles

El primer rival liguero del Málaga ha fichado a nueve jugadores y se mantiene en la línea de juego de la segunda mitad de la campaña anterior, con Beñat San José, de marcar pocos tantos y recibir escasos también

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:44

Instalado en Segunda División desde la 2021-22, está siendo complicado el regreso a la máxima categoría del Eibar, que cubrió un meritorio ciclo en ... la élite de siete años. Fue realmente un sueño para una localidad casi fronteriza entre Vizcaya y Guipuzcoa de apenas 30.000 habitantes y que vive de una pujante industria armera.

