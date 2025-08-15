Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga

Los fuegos artificiales que a partir de las doce de esta noche iluminarán el cielo de Málaga inaugurarán una nueva edición de la mejor feria ... del sur de Europa, el eslogan con el que a mediados de los años ochenta del pasado siglo comenzó a conocerse esta celebración. Durante ocho días (del sábado 16 de agosto al día 23) la ciudad se transforma para ser el centro de la alegría, el bullicio y la diversión en los tres espacios que protagonizan los festejos: las calles y plazas del Centro Histórico, el moderno y funcional real de Cortijo de Torres –que en los últimos años se ha consolidado como el epicentro de la fiesta– y la plaza de toros de La Malagueta.

La Feria de Málaga se ha consolidado como el gran referente festivo de agosto en España y su inicio coincide este año, además, con el festivo nacional del 15 de agosto, a lo que se unirá que el próximo martes, 19 de agosto, será fiesta local. La feria es un atractivo más de la oferta cultural y de sol y playa de la ciudad.

Aunque ni desde el Ayuntamiento ni desde otras entidades se ofrecen datos concretos, se prevé que sea una fiesta multitudinaria que generará un destacado impacto económico. El pasado año, la feria superó los 1,7 millones de desplazamientos en los autobuses de la EMT, se recogieron 1.170 toneladas de basura y casi 900.000 personas asistieron a los más de 200 espectáculos musicales y artísticos organizados por el Consistorio.

El presupuesto inicial de 2025 previsto para la feria, según se recoge en el presupuesto municipal del Ayuntamiento, es de unos 3,9 millones, donde se incluyen los gastos de las distintas áreas y juntas de distrito para estas fiestas y no está recogida la remuneración de personal municipal, cuyos servicios de limpieza, movilidad y seguridad se refuerzan en estos días.

Historia y música

Los actos oficiales comenzarán esta tarde con la Cabalgata Histórica que, a partir de las 20 horas, recorrerá la calles del Centro recreando la entrada en Málaga, en 1487, de los Reyes Católicos. Cuando falten apenas diez minutos para la medianoche, la ciudad dará la bienvenida a la feria con un espectáculo lumínico de drones.

Un total de 300 drones –150 alzarán el vuelo desde la playa de la Malagueta y otros tantos desde la de Huelin– formarán catorce imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual, que se prolongarán durante 10 minutos y serán visibles desde distancias de hasta 500 metros.

Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas, y replicarán hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde Umiles Entertainment - Drone Light Show, la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

Cuando el último dron haya tomado tierra, el protagonismo lo tomará el espectáculo piromusical montado por la empresa Pirotecnia Zaragozana, donde se emplearán 6.308 unidades de disparo con una masa bruta de más de una tonelada de peso, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros cuando el reloj marque la medianoche. Durante los veinte minutos que dura el castillo de fuegos artificiales se quemarán 500 kilos de pólvora y sonarán temas de Cher, Marisol, Sergio Dalma, Vanessa Martín, Raphael, Pablo Alborán, Ana Mena, Boney M o Modern Talking.

A la finalización del espectáculo, Málaga ya se habrá vestido de feria para disfrutar de una edición que estrenará en el real la portada principal, que recrea el 'Quiosco del Embarcadero de la reina' que se levantó en la ciudad para recibir en 1862 a la monarca Isabel II. Una portada que además de poder ser contemplada por los asistentes a Cortijo de Torres podrá ser visitada.