El Centro de la ciudad, ya engalanado para la feria. sur

Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga

Festejos. ·

En la jornada de víspera de las fiestas, que cuentan con un presupuesto de 3,9 millones, este viernes se celebrará la Cabalgata Histórica y el espectáculo de drones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:16

Los fuegos artificiales que a partir de las doce de esta noche iluminarán el cielo de Málaga inaugurarán una nueva edición de la mejor feria ... del sur de Europa, el eslogan con el que a mediados de los años ochenta del pasado siglo comenzó a conocerse esta celebración. Durante ocho días (del sábado 16 de agosto al día 23) la ciudad se transforma para ser el centro de la alegría, el bullicio y la diversión en los tres espacios que protagonizan los festejos: las calles y plazas del Centro Histórico, el moderno y funcional real de Cortijo de Torres –que en los últimos años se ha consolidado como el epicentro de la fiesta– y la plaza de toros de La Malagueta.

