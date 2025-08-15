El Huevo de Toro reina en la Verbena Tomatera de Coín

Coín volvió a teñirse de rojo en la segunda edición de su Verbena Tomatera, un evento que une fiesta popular y orgullo agrícola en torno ... al tomate Huevo de Toro. Celebrada los días 14 y 15 de agosto, coincidiendo con la feria, la cita reunió en la Alameda y en el parque de San Agustín a cientos de personas para disfrutar de gastronomía, música y un producto que es emblema de la huerta del Guadalhorce. Organizada por la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro y el Ayuntamiento de Coín, con el apoyo de instituciones como la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga, la verbena ha crecido en formato y en participación, consolidándose como un encuentro de referencia.

Este año, como novedad, la verbena amplió su formato a dos jornadas, lo que permitió disfrutar del tomate Huevo de Toro desde distintas perspectivas: como ingrediente estrella en las barras de la Alameda, como objeto de admiración en el Concurso Hortofrutícola y como protagonista absoluto en una subasta que batió todos los récords. Entre vecinos, visitantes y productores, el evento no solo celebró un producto de calidad única, sino también el trabajo de los agricultores y la capacidad de la comunidad para reunirse en torno a él.

Todo arrancó la noche del pasado jueves 14 de agosto, donde la plaza de la Alameda se transformó en un gran salón al aire libre. Bajo las luces de verbena, las mesas se llenaron de ensaladas frescas, pan con aceite y platos improvisados donde el Huevo de Toro lucía su pulpa carnosa y su sabor dulce. La música en directo de Omar González y las sesiones del DJ Tony Solís acompañaron una velada en la que el ritmo y el aroma del tomate se mezclaron con las conversaciones y los brindis.

Concurso Subasta

El plato fuerte vino durante la mañana de este 15 de agosto, donde la ubicación se trasladó al parque de San Agustín. El emblemático espacio de la localidad coineña acogió la decimotercera edición del Concurso Subasta y el Concurso Hortofrutícola. Desde primera hora, los productores colocaron sus mejores piezas ante un jurado formado por chefs, críticos gastronómicos y representantes de Sabor a Málaga y la Academia Gastronómica. Entre todos los lotes, destacó el de Daniel García Plaza, que se alzó con el primer premio y protagonizó el momento más esperado: la subasta solidaria.

Varios momentos del Concurso Subasta y Concurso Hortofrutícola. SUR

Con el artista Kiki Morente como padrino de honor y la presencia del alcalde de Coín, Francisco Santos; el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega; y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, la puja arrancó fuerte y no tardó en dispararse. Entre aplausos, gestos cómplices y la tensión propia de una final, el vecino coineño Francisco José Jiménez ofreció 18.000 euros por la caja presentada por Daniel García Plaza, alcanzando así la cifra más alta en la historia del certamen. El importe íntegro se destinará a asociaciones y colectivos locales, un gesto que provocó una ovación cerrada.

18.000 euros

El segundo puesto fue para Antonio Gámez y el tercero para Isabel Cortés, mientras que el Concurso Hortofrutícola premió otras frutas y verduras de la huerta coineña. La jornada incluyó también la feria malagueña de la biodiversidad agrícola y la entrega de premios del concurso fotográfico de la Feria de Ganado, en una mañana que dejó claro que la verbena y el concurso son mucho más que un escaparate gastronómico.

Con esta jornada se pone fin a la campaña anual de promoción del tomate Huevo de Toro, que este año ha sumado una Ruta Gastronómica con cerca de 50 restaurantes incorporando este producto a sus cartas, tertulias y actividades promocionales, así como la Verbena Tomatera ampliada a dos días. Un conjunto de acciones que refuerzan la proyección de este cultivo, no solo en la provincia, sino también fuera de ella, consolidando su posición como uno de los referentes de la huerta malagueña.