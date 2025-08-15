Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrega de premios del Concurso Subasta Tomate Huevo de Toro 2025, con Daniel García Plaza alzando el trofeo del primer puesto. SUR

El Huevo de Toro reina en la Verbena Tomatera de Coín

Dos días de música y gastronomía culminan con la subasta solidaria del lote ganador, que alcanzó los 18.000 euros, cifra récord en la historia del certamen

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:37

Coín volvió a teñirse de rojo en la segunda edición de su Verbena Tomatera, un evento que une fiesta popular y orgullo agrícola en torno ... al tomate Huevo de Toro. Celebrada los días 14 y 15 de agosto, coincidiendo con la feria, la cita reunió en la Alameda y en el parque de San Agustín a cientos de personas para disfrutar de gastronomía, música y un producto que es emblema de la huerta del Guadalhorce. Organizada por la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro y el Ayuntamiento de Coín, con el apoyo de instituciones como la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga, la verbena ha crecido en formato y en participación, consolidándose como un encuentro de referencia.

