El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno

Las primeras pistas la fue dejando en sus redes sociales, pero la prueba definitiva apareció en un vídeo grabado por una cámara de una vivienda, ... que inmortalizó a un hombre prendiendo fuego al monte. La Guardia Civil no tardó en identificarlo gracias a esas imágenes, aunque él mismo se entregó al saber que le pisaban los talones.

Con media España asolada por las llamas, el arrestado, de entre 40 y 45 años, ya ha ingresado en prisión provisional acusado de provocar seis incendios forestales que mantuvieron en jaque a la localidad de Teba, ya que en algunos de ellos el fuego rondó el casco urbano.

El investigado es un exfontanero municipal, aunque al parecer su motivación no es laboral, sino política: habría reconocido que «odia» al equipo de gobierno actual (IU), como ha confirmado el propio alcalde, Cristóbal Corral, que llegó a convocar un gabinete de crisis con todos los representantes de los partidos para atajar la situación.

La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el día 19 de julio hasta el 3 de agosto en el entorno de municipio, en los que ardieron unas cuatro hectáreas de terreno. Aparte del daño medioambiental, la proximidad a las viviendas sembró la preocupación entre la ciudadanía.

Los agentes de la Benemérita adscritos al puesto de Teba recelaban del detenido por sus publicaciones en redes sociales. Achacaba al Ayuntamiento la falta de mantenimiento en el campo, «cuando es una sierra escarpada que no se puede desbrozar, y además tampoco es responsabilidad municipal», apunta el regidor.

Aunque trabajó como fontanero municipal durante dos años, el alcalde de Teba sostiene que el trasfondo no es laboral, ya que él mismo dejó el empleo, pese a que intentaron convencerlo de que no lo hiciera. A su juicio, la motivación sería política, aunque el regidor ha querido precisar que, cuando convocó el gabinete de crisis, encontró el respaldo de todas las formaciones.