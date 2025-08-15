Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas

La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC

La advertencia afecta a Ronda y Antequera mientras que la capital, Costa y Guadalhorce estarán en aviso amarillo por temperaturas de 38ºC

Rossel Aparicio / Agencias

Rossel Aparicio / Agencias

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:09

La (larga) ola de calor que azota España desde casi dos semanas, lejos de dar tregua, sigue poniendo contra las cuerdas (y frente al ventilador) ... a gran parte del territorio nacional. En la provincia de Málaga las altas temperaturas también van a subir el mercurio dejando jornadas de bochorno. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos naranjas (riesgo importante) por máximas de hasta 41 y 42 grados en el interior de la provincia malagueña, en Ronda y Antequera. Por su parte, la Costa occidental y zona del Guadalhorce parece que tampoco escaparán de la canícula: estarán de aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  3. 3 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  6. 6 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  9. 9 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  10. 10 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC

La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC