La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC

La (larga) ola de calor que azota España desde casi dos semanas, lejos de dar tregua, sigue poniendo contra las cuerdas (y frente al ventilador) ... a gran parte del territorio nacional. En la provincia de Málaga las altas temperaturas también van a subir el mercurio dejando jornadas de bochorno. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos naranjas (riesgo importante) por máximas de hasta 41 y 42 grados en el interior de la provincia malagueña, en Ronda y Antequera. Por su parte, la Costa occidental y zona del Guadalhorce parece que tampoco escaparán de la canícula: estarán de aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados.

Así, según la previsión de Aemet, ya para este sábado se apuntan avisos amarillos en Ronda y Antequera por máximas de 39 grados. Y para el domingo 17 se esperan temperaturas en ascenso, «con máximas que superarán los 40 grados de manera generalizada en el interior», además de vientos flojos variables», indica Meteorología en su web. De esta forma, se podrán alcanzar los 42 grados en Antequera, los 41 en Ronda y 37 en Vélez-Málaga. Por su parte, en Málaga capital y Marbella se prevén, respectivamente, 36 y 35 grados.

Y ojo porque las noches volverán a ser tórridas o ecuatoriales ya que las mínimas se mantendrán con valores muy elevados en gran parte de la provincia: no se bajará de los 27 grados en la capital, de los 24 en Antequera y de los 26 grados en Marbella, Ronda y Vélez.

Ampliar Avisos previstos por Aemet para este domingo 17 de agosto. Aemet

Avisos en España para este viernes

En el territorio nacional, un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevará a alerta roja (extremo en Cantabria (Litoral cántabro) y Vizcaya, por temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, según la previsión de Meteorología.

La previsión apunta «temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del Cantábrico oriental donde se esperan 40 grados en el litoral de Cantabria e interior del País Vasco. Ascenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico mientras que se esperan descensos localmente notables en el litoral atlántico gallego».

En concreto, las provincias que estarán en nivel naranja por calor son Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Álava y Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Lugo y Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lleida y Tarragona (Cataluña), Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca y Zaragoza (Aragón) y Córdoba, Jaén y Sevilla (Andalucía).

Según informa Aemet, la ola de calor, activa desde el pasado diomingo 3 de agosto podría extenderse, en principio, unos días más afectando a toda la Península, excepto el área cantábrica. «La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias. Aunque en las últimas jornadas se han registrado descensos de las temperaturas debido a las tormentas vespertinas y la mayor nubosidad, el aumento de la estabilidad y la elevada insolación propia de estas fechas dará lugar a un nuevo repunte de las temperaturas a partir de hoy, con valores térmicos muy elevados que probablemente se mantendrán hasta el próximo lunes 18», advierte Meteorología.