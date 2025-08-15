Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Salado y Patricia Navarro, este viernes festivo 15 de agosto en Cómpeta. SUR

Cómpeta presume de tradición con el medio siglo de la Noche del Vino

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, pisadores de honor en una celebración en la que actuará Estrella Morente

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:52

El calendario festivo de la provincia tiene este viernes festivo, 15 de agosto, una cita ineludible en Cómpeta. La localidad, que presume de ser una auténtica cornisa de la Costa del Sol ... , celebra un aniversario redondo, la 50.º edición de su tradicional Noche del Vino Moscatel, en la que se rinde tributo a las labores agrícolas relacionadas con la vendimia. La celebracióna de esta fiesta, que está declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga y de Interés Turístico de la Junta de Andaucía, ha alcanzado su primer medio siglo de vida en plena forma, con miles de asistentes, a pesar del sofocante calor que a mediodía de este viernes azotaba la Axarquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  5. 5 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  6. 6 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  7. 7 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  8. 8 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  9. 9 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  10. 10

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cómpeta presume de tradición con el medio siglo de la Noche del Vino

Cómpeta presume de tradición con el medio siglo de la Noche del Vino