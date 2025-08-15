Cómpeta presume de tradición con el medio siglo de la Noche del Vino

El calendario festivo de la provincia tiene este viernes festivo, 15 de agosto, una cita ineludible en Cómpeta. La localidad, que presume de ser una auténtica cornisa de la Costa del Sol ... , celebra un aniversario redondo, la 50.º edición de su tradicional Noche del Vino Moscatel, en la que se rinde tributo a las labores agrícolas relacionadas con la vendimia. La celebracióna de esta fiesta, que está declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga y de Interés Turístico de la Junta de Andaucía, ha alcanzado su primer medio siglo de vida en plena forma, con miles de asistentes, a pesar del sofocante calor que a mediodía de este viernes azotaba la Axarquía.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado (PP), ha sido uno de los reconocidos como pisador de honor de esta edición en las actividades previas. Esta mañana, como es tradición, la plaza de la Vendimia ha sido el escenario de una de las actividades más significativas del municipio axárquico, la tradicional 'pisá' de la uva moscatel, con la participación de autoridades y vecinos, al son de los fandangos de Cómpeta y de las pandas de verdiales llegadas de distintas localidades, así como de la apertura del mercado medieval.

Salado ha mostrado su agradecimiento «como axárquico» al recibir este reconocimiento

A continuación se ha celebrado la entrega de los galardones Pisador y Vendimiador de Honor a personas o entidades que hayan contribuido al desarrollo del municipio ya sea a través del arte, la agricultura, la cultura, la protección del medio ambiente o el servicio público. Por ello, han recibido en esta edición el reconocimiento Rosario Requena, en reconocimiento como agricultora del pasado, José Rojo, en reconocimiento como agricultor del presente, Samuel Rodríguez, en reconocimiento como agricultor del futuro, así como los de Pisador y Pisadora de Honor a Francisco Salado y Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, del PP.

Salado ha mostrado en un comunicado su agradecimiento «como axárquico» al recibir este reconocimiento y lo ha hecho extensivo a los trabajadores de la Diputación «por defender y promocionar el interior de nuestra provincia, el valor de nuestros pueblos, de nuestros productos, y de quienes los hacen posible». Asimismo, ha trasladado a los vecinos su orgullo por la uva pasa, «uno de nuestros símbolos que tenemos que cuidar y mimar», poniendo de manifiesto el compromiso del ente supramunicipal con la misma.

SIPAM de la uva pasa moscatel

De hecho, ha recordado que, «desde el primer momento», la Diputación lideró e impulsó las acciones necesarias para lograr la declaración del cultivo de la uva pasa de Málaga como SIPAM, Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial. El primero en Europa y único en la comunidad andaluza en conseguirlo en abril de 2018. La promoción de la pasa es una de las a puestas de la Diputación de Málaga, considerándola uno de uno de los productos estrellas de 'Sabor a Málaga'.

Gracias a esta marca, se ha posibilitado que sea más conocida y apreciada tanto en el ámbito nacional como en el internacional, contribuyendo a su exportación. Asimismo, se ha referido en el mencionado comunicado al vino de Cómpeta, que «no solo es famoso en España, sino que también es conocido internacionalmente por su calidad y elaboración artesanal y este tipo de eventos ayuda aún más a proyectarlo y a darlo a conocer».

La Noche del Vino de Cómpeta, que cumple medio siglo, tiene sus raíces en las despedidas que en el pasado hacían los agricultores antes de marchar a los cortijos para la vendimia. La celebración creció con el tiempo, destacando especialmente desde 1973, cuando Aurelio Fernández Navas invitó a todos a compartir ese vino local, dando origen a la fiesta moderna que hoy se celebra. La alcaldesa, Rosaluz Fernández (PMP), ha felicitado a los premiados y ha invitado a acudir esta noche a Cómpeta a disfrutar de las actuaciones musicales.

Tres imágenes de la celebración que ha tenido lugar este viernes en Cómpeta. SUR

Durante el día, la fiesta continúa con un almuerzo típico campero con migas de harinas, ensalada arriera, bacalao, uvas y el vino local. Una exposición en el Museo del Aceite muestra los 50 carteles oficiales ilustrativos de la historia de la Noche del Vino, con obras de artistas como Evaristo Guerra, Paco Hernández, Vizquerra y el más reciente de Adolfo Córdoba y en el salón de actos del Ayuntamiento, se puede visitar 'Ventanas al arte y al vino moscatel', donde el público vota por su obra favorita y participa en un sorteo con productos locales.

Por la noche el municipio, conocido popularmente como la Cornisa de la Costa del Sol, recibe una velada flamenca con actuaciones en la céntrica plaza de Almijara. Entre los artistas protagonistas están la granadina Estrella Morente y Paco Candela, acompañados por espectáculos del cuadro flamenco de Daniel Romero, la música de Miguel Botana y sesiones de DJ a cargo de Les Castizos.