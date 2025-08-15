Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco, posando ayer para SUR desde la UCI del Hospital Clínico. ÑITO SALAS
Málaga CF

El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda

A sus 65 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria el sábado en la grada durante el Málaga-Betis del Costa del Sol, y ahora se recupera en el Clínico

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:16

El pasado sábado no fue un día cualquiera para Francisco Santamaría. Jugaba 'su' Málaga, lo que significa que para él era día de fiesta. Engalanado ... con sus mejores atuendos, puso rumbo a La Rosaleda con la ilusión de un niño. Hizo la 'previa' en un bar cercano al estadio, como cualquier otro aficionado, y al fin entró al 'templo' junto a su hermano 'Sule' que, como dato curioso, fue jugador del ya desaparecido equipo de la ONCE del Málaga. Dos auténticos aficionados que se disponían a disfrutar de un ilusionante Trofeo Costa del Sol ante el Betis. Sin embargo, menos de tres minutos después del pitido inicial, todo cambió.

