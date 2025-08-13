¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del miércoles, 13 de agosto de 2025

SUR

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:22

SUR.es en resumen: lo más importante del día en breve.

Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años

«Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís

Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana

El árbol 'comeseñales' del Camino Nuevo de Málaga, ¿cómo ha llegado hasta ahí?

Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga

Una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Marbella provoca importantes retenciones

Operación salida de tráfico 15 de agosto en Málaga: puntos y horarios más conflictivos

Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas

Polémica cofrade: una Virgen de Estepona luce una saya copiada de un diseño para una hermandad de Málaga

Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4 El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  6. 6 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  7. 7 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  8. 8 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  9. 9 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  10. 10 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años

Te puede interesar

