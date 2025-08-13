Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los dos coches siniestrados este miércoles en Vélez-Málaga. CPB

Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga

El accidente ha tenido lugar a las 15.50 horas en la Carretera del Arco A-356 a la altura de El Trapiche

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:10

Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia en pleno verano. Una mujer de 48 años ha sido evacuada este miércoles en un helicóptero ... sanitario hasta el Hospital Regional de Málaga, con pronóstico muy grave, tras una colisión entre dos turismos ocurrida a la altura del kilómetro 44 de la Carretera A-356 en Vélez-Málaga, a la altura de la pedanía de El Trapiche.

