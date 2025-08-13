Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
El accidente ha tenido lugar a las 15.50 horas en la Carretera del Arco A-356 a la altura de El Trapiche
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:10
Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia en pleno verano. Una mujer de 48 años ha sido evacuada este miércoles en un helicóptero ... sanitario hasta el Hospital Regional de Málaga, con pronóstico muy grave, tras una colisión entre dos turismos ocurrida a la altura del kilómetro 44 de la Carretera A-356 en Vélez-Málaga, a la altura de la pedanía de El Trapiche.
El brutal choque frontolateral ha tenido lugar poco antes de las 16.00 horas, cuando por causas que se desconocen y se están investigando han colisionado los dos vehículos, un Dacia y un todoterreno.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, pertenecientes al parque comarcal de la Axarquía, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios de urgencias. La mujer ha tenido que ser excarcelada de uno de los coches siniestrados.
El accidente ha tenido lugar a la altura de una gasolinera. El otro conductor, y también único ocupante, salió del coche por sus propios medios, y ha sido atendido por los sanitarios, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos a través de las redes sociales. Los especialistas han realizado además labores posteriores de estabilización de los vehículos y limpieza de la calzada.
