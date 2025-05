Vélez-Málaga pide que el desdoblamiento de la circunvalación no afecte a zonas verdes y de ocio

El ansiado proyecto del desdoblamiento de la carretera de circunvalación de Vélez-Málaga, la A-356 o Carretera del Arco, que permita poner fin a ... los atascos diarios en la zona, es una actuación que lleva pendiente desde hace más de dos décadas. La Consejería de Sostenibilidad Ambiental aprobó el pasado enero la autorización ambiental unificada para la ampliación de un tramo de seis kilómetros de esta vía, desde El Trapiche hasta el enlace con la autovía del Mediterráneo A-7, una actuación que tiene un coste previsto inicialmente de 30 millones de euros.

Sin embargo, el planteamiento técnico que tiene sobre la mesa la Junta de Andalucía no termina de convencer al equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, de PP y GIPMTM, ni a los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García. No en vano, la Administración regional propone el trazado principal de ampliación por la margen derecha, la más próxima al casco urbano veleño, un entorno en el que hay zonas verdes y equipamientos públicos y de ocio, como parques y caminos saludables, además de que las viviendas están más próximas a la vía autonómica.

Por este motivo, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha pedido este martes a los responsables de la Consejería de Fomento que modifiquen el trazado para preservar estos espacios, llevando a cabo la ampliación con ambos márgenes de la actual vía autonómica. Lo ha hecho además después de que el Consistorio veleño tenga en su poder ya un informe arqueológico encargado tras localizar unos restos en la margen izquierda, la más próxima al río, concretamente unas tejas antiguas, que se han descartado que tengan un valor histórico y patrimonial, ya que inicialmente se especuló con que podrían ser de la época romana.

«Salió a estudio ambiental y desde el Ayuntamiento se alegó que el desdoblamiento cogiera a ambos lados de la carretera, y no solo a este lado, que se ha convertido en un espacio para el ocio, para las familias, el divertimento, y un espacio verde», ha manifestado el alcalde, quien ha desvelado que el planteamiento de la Junta se justificó «porque habían aparecido restos arqueológicos en la zona». Tras contratar el estudio arqueológico, «los técnicos han descartado que tengan relevancia».

«Que coja ambos márgenes»

Por ello, el regidor ha apuntado que van a seguir reivindicando que este desdoblamiento «fundamental para el crecimiento y la comunicación y la movilidad, no se haga solo por esta zona, sino que coja ambos márgenes, preservando esta zona para que sea más factible y por el bien común», ha argumentado Lupiáñez.

El pleno previsto para este próximo jueves, que será la continuación del suspendido el pasado lunes 30 de abril por el apagón, tiene previsto debatir una moción del PSOE para pedir a la Junta esto mismo, que el desdoblamiento no afecte a la zona de ocio del ensanche veleño.

Por otro lado, el alcalde ha destacado que ya han activado los trámites para la segunda fase de las obras de ampliación del Camino de Torrox. «Tiene que ir ligada a la culminación del semienlace de la autovía en Caleta de Vélez, una exigencia que le tenemos hecha al Gobierno de España y que tiene que ser una realidad lo antes posible», ha considerado el alcalde. A su juicio, el proyecto «va a tardar más que el de la desaladora, cuando estamos hablando de una pequeña actuación, que nos vendría fantásticamente para mejorar la comunicación en el municipio».

Por su parte, respecto a la adjudicación por parte del Gobierno central del estudio sobre el futuro tren litoral de Nerja a Algeciras, el alcalde veleño ha mostrado su «satisfacción» por este avance burocrático, «esperamos que mejore las comunicaciones y que sea una realidad lo antes posible», ha apostillado. Lupiáñez también ha aludido a la petición histórica de Vélez-Málaga de entrar a formar parte del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga.

«Seguimos trabajando para que se nos incluya, porque nos parece de derecho y una realidad diaria que tantas personas se desplazan a la ciudad y han entrado otros municipios que pillan un poco más lejos, por lo que esperemos que lo antes posible entremos, en un tiempo muy breve», ha expresado Lupiáñez.