Vélez-Málaga aprueba incrementar en 1,7 millones el coste de la rehabilitación del antiguo teatro Lope de Vega

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado la modificación presupuestaria para financiar el sobrecoste de las obras de rehabilitación del antiguo teatro Lope de Vega. ... Los trabajos fueron adjudicados a finales de 2023 por casi cinco millones de euros, de los que el 80% eran financiados inicialmente por los fondos europeos. Sin embargo, la actuación va a incrementarse en un 30%, por un modificado en el proyecto original, hasta sumar 1.744.347 euros más, tal y como ya publicó SUR.

El asunto salió adelante en la sesión plenaria de este pasado lunes, que fue interrumpida por el apagón, con los votos a favor del gobierno bipartito, del edil no adscrito, Elías García, y con la abstención de los tres concejales del PSOE y el rechazo de Andalucía por Sí y Vox.

«Una vez que se iniciaron las obras nos hemos encontrado con problemas y otras situaciones a mejorar» Lourdes Piña Portavoz del PP

La portavoz del PP, Lourdes Piña, ha explicado que el plazo máximo de ejecución es el próximo 30 de junio. «Una vez que se iniciaron las obras nos hemos encontrado con problemas y otras situaciones que hemos tenido que mejorar», ha dicho la edil popular, quien ha detallado que se ha modificado el proyecto por un movimiento de tierras para habilitar los camerinos, por la aparición de aguas subterráneas. Además, las cerchas se han modificado para evitar sobrecargas de las antiguas y se ha habilitado un suelo técnico que recoge las canalizaciones de la climatización e internet. «Debido al deterioro de los elementos de la estructura se ha tenido que diseñar un nuevo cerramiento anclado para evitar posibles daños, adaptar las instalaciones eléctricas y de internet», ha enumerado Piña, quien ha destacado que el proyecto modificado ha sido aprobado por la comisión del Pepri.

Por su parte, el edil no adscrito, Elías García, se ha alegrado de que Vélez-Málaga «vaya a tener por fin el teatro Lope de Vega», pero ha pedido que se trabaje en un proyecto para contar con un auditorio. Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Herreros, ha criticado que no se disponga en el expediente de los informes de la dirección de la obra. «Nos piden un acto de fe, nos falta la documentación técnica», ha apostillado el edil de la formación ultraderechista, quien ha criticado la «falta de transparencia», también con el proyecto del primer teatro de Torre del Mar, que está paralizado por una revisión de los costes del segundo lote.

Parcelas de Emvipsa

Por su parte, el portavoz del PSOE, Víctor González, ha mostrado su apoyo al proyecto de rehabilitación del antiguo espacio escénico, cuya tramitación se inició en la pasada legislatura, con el gobierno de PSOE y GIPMTM. «Es un cheque en blanco, no tenemos ni un papel que acredite estas circunstancias», ha argumentado el edil socialista. González ha pedido que «se coja el dinero de las partidas de la venta de parcelas de Emvipsa para VPO». «Falta a su palabra de convocar una consulta sobre el tranvía y dilapida el proyecto», ha asegurado sobre una de las partidas que se dejan sin fondos. El edil también ha pedido que se dejara sobre la mesa hasta conocer los informes técnicos.

Por su parte, el edil de Andalucía por Sí Juan José Segura ha criticado que no haya informes técnicos que avalen la modificación del proyecto de rehabilitación del antiguo teatro veleño. El concejal también ha arremetido contra las partidas que se suprimen, como la reactivación del tranvía. «La gente se enfada porque dicen unas cosas y luego hacen otras», ha espetado al alcalde, Jesús Lupiáñez, del PP. «Con los 150.000 euros que nos cuesta la subida de sueldos del equipo de gobierno podríamos haber hecho la adquisición de la calle Las Tiendas y el local de Correos», ha apostillado.

«Vamos a disponer »muy pronto« de un espacio escénico con 930 butacas, el segundo más grande de la provincia» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Por su parte, el portavoz del GIPMTM, José Carlos Pérez Atencia, ha destacado que en las dos anteriores legislaturas con el PSOE y en este nuevo gobierno con el PP «se impulsan numerosos proyectos para todo el municipio». «El político local cuando conquista el poder mediante la mentira es muy peligroso, cuando se dice que el teatro de Torre del Mar va a costar 20 millones, el festival aéreo dos millones, que si la independencia va a costar 1,2 millones, es muy peligroso mentir así», ha asegurado en alusión al portavoz de Andalucía por Sí, José Pino. Para Pérez Atencia «hemos construido ciudad, soy un fiel servidor público y no he llegado bajo una mentira, hay un proyecto modificado por un técnico, lo dicen los técnicos, estoy de acuerdo desde 2015 con este nuevo teatro para Vélez-Málaga y con el de Torre del Mar, esto no quita nada, sigue adelante un proyecto importante para la ciudad», ha apostillado.

Por su parte, el alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), ha dicho que lo importante para la ciudadanía es que Vélez-Málaga va a disponer «muy pronto» de un nuevo espacio escénico con 930 butacas, el segundo más grande de la provincia tras el Cervantes de la capital. «Suben los precios del cemento y hay que actualizar el proyecto», ha justificado el regidor, quien ha destacado «la apuesta y la sensibilidad por el centro histórico». «Nos presentamos para solucionar las urbanizaciones, para tener más seguridad, y para impulsar viviendas, con 300 de protección oficial muy pronto», ha considerado.