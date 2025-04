La rehabilitación del teatro Lope de Vega en Vélez-Málaga se incrementa en un 30% hasta los 7,2 millones

Una década después de que fuera adquirido por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga por casi 500.000 euros, el antiguo teatro Lope de Vega está en obras desde hace algo más de un año ... , gracias al maná de los fondos europeos, que ha permitido reactivar un proyecto que hasta entonces sólo había tenido contratiempos e incumplimientos. Así, a finales de 2023 el Consistorio de la capital de la Axarquía adjudicó a la empresa Constructora San José S. A. los trabajos para su rehabilitación integral, valorados inicialmente en cinco millones de euros.

Las actuaciones en pleno centro histórico de la localidad avanzan a buen ritmo y, aunque inicialmente se contempló un plazo de ejecución de un año, finalmente se espera que sea bastante superior, debido a distintos contratiempos y modificados que se han tenido que realizar conforme avanzan los trabajos, debido a unos problemas de filtraciones, lo que ha obligado a un micropilotaje con hormigón de un muro lateral, y con las cerchas de la cubierta. Así, el nuevo y remozado teatro Lope de Vega, poco a poco, va siendo una realidad cada vez más tangible. Se espera que los trabajos estén finalizados antes de que termine el año 2025.

Se espera que los trabajos estén finalizados antes de que termine el año 2025

Para alcanzar este hito, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, va a aprobar una modificación del proyecto, con un incremento del coste de 1.744.347 euros, lo que supone que el montante de la actuación se encarece en un 30% con respecto a las previsiones iniciales. De esta forma, al pleno previsto para este lunes va un expediente de modificación presupuestaria por esta cuantía, bajo la modalidad de suplemento de crédito, para dotar de los fondos necesarios para poder culminar las obras del teatro.

Esta cantidad se va a detraer de cinco partidas presupuestarias que se suprimen, lo que conlleva la renuncia a otros tantos proyectos. La más cuantiosa es de 918.948,81 euros, previstos como la aportación municipal para la rehabilitación de las infraestructuras y las instalaciones de la fase 1 del tranvía, que lleva paralizado desde 2012. De esta forma, el gobierno bipartito aparca, todo apunta a que definitivamente, la reanudación del servicio tranviario. No en vano, la subvención de fondos europeos otorgada en 2022, de 3,7 millones de euros, tiene un plazo de ejecución máximo hasta diciembre de 2025.

Consulta sobre el tranvía

El gobierno bipartito anunció hace casi un año su intención de convocar una consulta ciudadana acerca de la necesidad o no de restablecer el tranvía, y plantear otras alternativas de transporte público a una infraestructuras que supuso una inversión pública de más de 40 millones de euros, financiados íntegramente por la Administración regional.

Sin embargo, la consulta vecinal aún no la han convocado, a pesar de que el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), mantiene su apuesta por ella. No obstante, el regidor ha matizado que «con el dinero que tenemos ahora mismo no lo podríamos poner en marcha en un año, engañaría al que quisiera», aseguró el pasado marzo, cifrando en 15 millones el coste para la reanudación del tranvía, según los cálculos que manejan los técnicos de la Junta de Andalucía.

La Junta de Gobierno Local ha acordado devolver a la empresa Cobra el seguro de caución por la obra del tranvía

La Junta de Gobierno Local ha acordado devolver a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S. A. el seguro de caución depositado en el procedimiento para adjudicar los trabajos de la primera fase para la reactivación del tranvía, con una cuantía total de 163.223,25 euros, sin que corresponda ninguna compensación, según consta en la documentación aprobada, a la que ha tenido acceso SUR.

Otro proyecto que se queda sin fondos es la construcción de un nuevo centro de mayores en uno de los laterales del mercado de mayoristas de Vélez-Málaga, valorado en 432.209,53 euros, y que lleva pendiente desde las dos anteriores legislaturas, con el gobierno de PSOE y GIPMTM. También se detraen 243.188,66 euros previstos para unas naves y patio de operaciones de la Delegación de Infraestructuras; 100.000 euros para la adquisición de un edificio en la céntrica calle Las Tiendas y otros 50.000 euros para la compra del inmueble de la antigua sede de Correos.