Playa de La Malagueta. Marilú Báez

Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa

Las obras, enmarcadas en un paquete de medidas de ahorro contra la sequía, ya han empezado

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

La provincia de Málaga ha atravesado un ciclo de prácticamente seis años hidrológicos de sequía. Durante este tiempo, se han sucedido marcos regulatorios de diferente ... exigencia que han afectado, sobre todo, al campo y los riegos, pero que también se han notado en bajadas de presión, menor dotación urbana y también en cuestiones más cotidianas como el llenado de piscinas o las duchas y lavapiés del litoral. En este contexto, la capital decidió comenzar con un proyecto piloto para utilizar agua de mar en los lavapiés. Las obras se han iniciado en estos días.

