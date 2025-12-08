Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa

La provincia de Málaga ha atravesado un ciclo de prácticamente seis años hidrológicos de sequía. Durante este tiempo, se han sucedido marcos regulatorios de diferente ... exigencia que han afectado, sobre todo, al campo y los riegos, pero que también se han notado en bajadas de presión, menor dotación urbana y también en cuestiones más cotidianas como el llenado de piscinas o las duchas y lavapiés del litoral. En este contexto, la capital decidió comenzar con un proyecto piloto para utilizar agua de mar en los lavapiés. Las obras se han iniciado en estos días.

Es una actuación con mayor carga pedagógica que cuantitativa, dado que, según los últimos datos de Emasa, las duchas y los lavapiés no implican más allá del 0,24% del consumo total a agua de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio este lunes, la primera actuación consiste en un pozo en La Malagueta para llenarlo de agua marina. Será el responsable de suministrar a toda la red de lavapiés existente entre el dique de Levante y Antonio Martín. Son 13 instalaciones en total.

0,24% del consumo total de agua de la ciudad procede de la red de duchas y lavapiés. Es, por lo tanto, una medida con un carácter mucho más pedagógico que cuantitativo.

Una vez que se analice el funcionamiento de esta iniciativa, la idea es ampliarla a otras playas de la ciudad. El pozo, que lleva a cabo el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas tiene una profundidad de 30 metros y supone una inversión de 80.000 euros.

Esta actuación se une también a distintas mejoras que se realizan en infraestructuras y equipamientos del litoral de la ciudad de cara a la próxima temporada. Así, el Consistorio también tiene en marcha el procedimiento para la contratación de la renovación y ampliación de la megafonía en las playas de Málaga, con una inversión prevista de unos 250.000 euros.

Mejoras

Se mantienen las ubicaciones existentes para la instalación de los equipos y, además, se han añadido puntos nuevos, para ampliar la cobertura de sonido: se pasa de 12 a 16 zonas y de 43 a 49 puntos de megafonía. Este sistema está diseñado para difundir mensajes de información, prevención y avisos de emergencia, facilitar la comunicación con los servicios de emergencia, con el objetivo de ofrecer a los usuarios la información necesaria para su seguridad y bienestar.

También está previsto, como se recoge en los presupuestos municipales para 2026, la renovación de torres de vigilancia de las playas, por un importe de 200.000 euros.