El taller de los trenes de Málaga se reinventa

A muchos les sonará la zona por el cercano auditorio, e igual alguna vez se han fijado en las grandes naves que hay detrás. En ... esa parte de Málaga hay desde hace casi medio siglo una importante industria ferroviaria que muy pocos conocen. Se les conoce popularmente como «el taller de Los Prados», aunque su nombre oficial es Base de Mantenimiento Integral de Málaga (BMI Málaga). Esta factoría de Renfe da empleo nada menos que a 250 profesionales, en diversas tareas. Además, es el centro de referencia en España para tareas tales como la reparación de los equipos de aire acondicionado del parque ferroviario de la compañía.

Ampliar Componentes ferroviarios en reparación dentro de la factoría malagueña. SALVADOR SALAS

Estos días, la base malagueña está de actualidad porque el Ministerio de Transportes ha anunciado un refuerzo de su actividad, con una inversión prevista de 15 millones de euros para ampliar sus instalaciones; modernizar sus medios productivos y ampliar la plantilla. Por primera vez, SUR accede a estas instalaciones para mostrarles cómo son y qué se hace allí.

La ingeniera industrial Náyare Lacalle, gerente de la BMI, ejerce como anfitriona y guía por las distintas zonas en que se dividen las instalaciones. Lo primero que aclara es que el de Málaga es un taller de los que se denominan «de segundo nivel», de los que solamente hay cuatro en España. En estos talleres se realiza la reparación general de los trenes de Renfe. Los de primer nivel son los que realizan mantenimientos de corta estadía de los ferrocarriles que están prestando servicio durante el día. Son los trenes que están en circulación y que se ponen a punto por las noches. Pero bases de segundo nivel como esta solamente hay cuatro en España.

Desmontaje total del tren

«En estos talleres hacemos la gran reparación general de los vehículos», explica. Esta se suele hacer más o menos cada ocho años o cada millón de kilómetros. Básicamente, su tarea consiste en desmontar los componentes principales de los convoyes, repararlos, montarlos en los coches, volver a ensamblar el vehículo y realizar las pruebas finales. «Los trenes entran circulando porque están prestando servicio hasta el día anterior; aquí los desacoplamos por completo y las cajas pasan al taller, se desmontan todos sus componentes y se realiza la reparación general de cada uno de ellos».

Luego se vuelven a montar, se realiza el acople final y pruebas hasta que salen de nuevo a la vía hacia el punto de España donde prestan servicio. Porque por Málaga pasan ferrocarriles de diferentes características, que operan en líneas de todo el país. La labor de desmontar y volver a armar cada unidad requiere unos dos meses de trabajo.

En concreto, las instalaciones malagueñas están especializadas en material autopropulsado, lo que significa que se trabaja con trenes eléctricos que se abastecen a través de las catenarias (no máquinas diésel, que se utilizan todavía en muchas líneas sin electrificar). De este modo, en el año 2025 está previsto realizar la reparación general de 22 trenes de las series Civia, 470 y 490, además de coches del tren turístico Al-Ándalus. Para 2026 la carga de trabajo se incrementará a 26 composiciones.

En cuanto a la distribución geográfica, en estos momentos se trabaja en unidades de Cercanías y media distancia que prestan servicio en la zona norte de España y en Rodalies de Cataluña.

Rehabilitación de ferrocarriles

Junto a estos, hay un encargo que Náyare Lacalle destaca como «un proyecto especial»: se trata de la serie 490 (Alaris), unas composiciones a las que se está haciendo no solamente la reparación general sino también una remodelación y modernización.

El recorrido por el interior de la nave principal empieza precisamente en la zona de los Alaris, que se están renovando por completo, en una iniciativa que se podría llamar de «reciclaje» del material móvil antiguo de Renfe. «Por un lado, tenemos que hacerles una reparación general, porque son trenes que llevan diez años parados; pero no es una reparación general al uso, porque debido a su estado no pudieron entrar por sus propios medios».

Y es que en este caso, además, se están reformando los coches intermedios, que antiguamente se destinaban para cafetería y que ahora albergarán asientos para aumentar su capacidad. También se ha montado una nueva tecnología de información al viajero, así como una versión avanzada del sistema de señalización y seguridad ASFA Digital.

Ya han salido dos unidades, aunque todavía no están prestando servicio comercial. Y la tercera se puede ver dentro del taller y está a punto de terminar. Estos se destinarán a servicios de Media Distancia, con una velocidad máxima de 160 km/h. «Málaga históricamente ha sido un taller en el que se han hecho muchas remodelaciones y transformaciones de trenes», valora la gerente. «Tenemos profesionales que están especializados en ese tipo de tareas».

Tratamiento anti-grafiti

La parte estética tampoco se deja al azar Las pinturas y vinilos que recubren las unidades tienen un tratamiento anti-grafiti, de manera que sea más fácil de limpiar. El pero es que hay un número máximo de veces que se puede quitar el garabato hasta que ya esta capa se queda sin efecto. Además, cada unidad se pinta con los colores corporativos del servicio al que irá destinado.

Como anécdota, actualmente se trabaja en una serie de unidades Civia para Rodalies (Cercanías) de Cataluña. Estos salen de Málaga no solamente con los exteriores, sino también con los interiores personalizados, por ejemplo, con los pictogramas de autoprotección y la información de las paradas en catalán.

Especialistas en confort

Pero si hay algo que distingue a la base de Málaga es que este es el centro de referencia para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de toda la flota de Renfe a nivel nacional. «A todos los trenes a los que se hace una intervención general, una gran reparación en las Bases de Mantenimiento de Madrid, Valladolid o Vilanova, se les desmontan los equipos y se envían aquí en camiones».

Además, los trenes que están prestando servicio, cuando tienen alguna avería que implique una reparación general del equipo de aire acondicionado, se desmonta y se envía al taller de Los Prados. Fiel a su esencia, la Costa del Sol no es sólo una de las zonas europeas con mayor calidad de vida, sino que 'exporta' confort a los ferrocarriles de toda España.