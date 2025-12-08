Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajos de limpieza por parte de Emasa en los pozos de Fahala-Aljaima. Ñito Salas

Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga

A pesar de contar con 639 hectómetros cúbicos anuales, este recurso, que ha vuelto a la agenda durante la última sequía, sigue siendo todavía un gran desconocido

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

El agua subterránea sigue siendo una gran desconocida fuera de ámbitos especializados a pesar de que tiene una importancia estratégica. No hay información bien cribada, ... accesible al público en general y actualizada sobre el estado de las masas en el subsuelo. Y eso que la provincia de Málaga cuenta con unos 639 hectómetros cúbicos anuales de recursos. Por poner el dato en contexto: es más que la capacidad de almacenamiento de los siete grandes embalses malagueños, 603,14.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

