Los acuíferos de la Costa están sobreexplotados: Acosol estudiará perímetros de protección

Los acuíferos son recursos subterráneos muy sensibles. Se contaminan fácilmente y el riesgo de sobreexplotación es grande. Además, la presencia de bacterias, químicos, intrusión salina ... o cualquier otro elemento se puede producir a gran distancia de la bolsa principal debido a las condiciones de permeabilidad. Es por eso que hay que establecer perímetros de protección.

Acosol, la empresa de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, ha iniciado el trámite para un profuso estudio del estado de las reservas subterráneas en todo el ámbito entre Torremolinos y Manilva. Cabe recordar que este territorio depende, en este orden, del embalse de La Concepción, la desaladora de Marbella, los pozos de Guadalmansa y Fuengirola y los recursos propios de cada ayuntamiento mancomunado, especialmente pozos, acuíferos y manantiales.

64.000 euros en la inversión para la realización de este estudio hidrogeológico.

«El objetivo de la presente licitación, es el desarrollo de estudios hidrogeológicos para la mejora del conocimiento de las aguas subterráneas y establecimiento de perímetros de protección de las captaciones prioritarias en los municipios de Mijas, Ojén, Istán y Casares que aportan a los sistemas mancomunados del abastecimiento», recoge el pliego de condiciones técnicas, analizado por SUR.

Se trata de diagnosticar el estado cuantitativo actual de los sectores acuíferos Istán y Ojén (Sierra Blanca), Mijas (Sierra de Mijas) y Sierra Crestellina (Marbella - Estepona). Las propuestas planteadas incluiránel diseño de una red de control y monitorización del estado hidrodinámico de cada sector acuífero y recomendaciones sobre actuaciones que ayuden a la gestión de los recursos hídricos de origen subterráneo, en el marco de la actual sequía.

Analíticas

El contrato incluirá cuestiones analíticas químicas, caudales, sistemas de control y propuestas para incluir estas reservas de manera estable dentro del sistema de abastecimiento. Eso sí, la clave es reducir la presión sobre este recurso.

