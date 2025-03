El alcalde de Vélez-Málaga cifra en 15 millones el coste para reanudar el tranvía

El tranvía de Vélez-Málaga, el primero moderno que funcionó en Andalucía, sigue durmiendo el sueño de los justos, a punto de cumplir 13 años ... paralizado, tras apenas haber funcionado seis años, entre octubre de 2006 y junio de 2012. A punto de cumplirse 12 años de su paralización, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga anunció el pasado mayo su intención de convocar una consulta ciudadana acerca de la necesidad o no de restablecer el tranvía, y plantear otras alternativas de transporte público a una infraestructuras que supuso una inversión pública de más de 40 millones de euros, financiados íntegramente por la Administración regional.

Después de que el Gobierno central concediera el pasado abril una prórroga de un año, hasta diciembre de 2025, para justificar una subvención de 3,7 millones de euros concedida de los fondos europeos en 2022, el gobierno bipartito, más de ocho después de anunciar la mencionada consulta vecinal, aún no la ha convocado. El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), mantiene su apuesta por esta consulta vecinal. No obstante, ha matizado que «con el dinero que tenemos ahora mismo no lo podríamos poner en marcha en un año, engañaría al que quisiera».

«Por las cuentas que nos han hecho técnicos estaríamos hablando de unos 15 millones de euros para poner en marcha algo que además no solucionaría el transporte a Almayate o a Valle-Niza. Ahora con el nuevo concejal de Transportes, Celestino Rivas (PP), estamos intentando actualizar todo el servicio de transportes, porque aunque los socialistas nos han estado dando caña, pero realmente el servicio de autobuses ha estado un poco obsoleto en cuanto a las mejoras de accesibilidad y cercanía y en cuanto a un mayor servicio, y en ello estamos», ha argumentado el regidor en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía.

Fuentes municipales han detallado a este periódico que esta cifra ha sido estimada por técnicos de la Junta de Andalucía «tras evaluar la maquinaria del tranvía, que está en muy mal estado». Lupiáñez ha avanzado que van a venir nuevas unidades de vehículos, mucho más modernos, que estaban comprometidos, «tenemos una asignatura pendiente desde hace muchísimo tiempo y esperamos ir solucionándola con ese optimismo y esa fuerza que tiene mi compañero Celestino Rivas», ha apostillado el alcalde veleño.

Sobre las posibles alternativas como el llamado 'tranvibús', los BRT, un sistema de autobuses eléctricos que usarían la plataforma tranviaria, pero sin catenarias, que de salir adelante esta opción, serían desmontadas, Lupiáñez no lo ha descartado, aunque ha advertido que el problema que tiene el transporte municipal en Vélez-Málaga «es que los autobuses van por el mismo sitio que el resto de los vehículos». «Hasta hace poco que teníamos el Camino de Torrox en obras, el tráfico estaba súper saturado en la avenida Juan Carlos I», ha destacado el regidor.

«No tenemos una avenida como tiene Sevilla, que la han diseñado dos veces para las exposiciones universales, algo que nosotros tenemos que trabajar para mejorar. Ahora ya no hay quejas por la antigüedad de los autobuses, han llegado dos y antes del verano llegarán otros tres, vamos a seguir trabajando en la mejora«, ha manifestado Lupiáñez en la mencionada emisora.

Sobre la integración de Vélez-Málaga en el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga, el alcalde ha mostrado su «profundo enfado» con el retraso que acumula esta petición del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía. «El otro día saludaba al gerente del Consorcio, y le dije que me gustaría que fuera atendida esta reivindicación, por justicia, por pura lógica, por cercanía y por fluidez», ha expresado Lupiáñez.

En este sentido, el regidor veleño ha considerado que «no tiene ningún sentido que haya entrado Antequera, que está bastante más lejos de Málaga que Vélez y que en el día a día cuántas personas hay que se desplazan a Málaga, que no formemos parte de este Consorcio, es una de las asignaturas pendientes fundamentales». «No vamos a dejar de reivindicarlo, aunque seamos del mismo color político, soy alcalde de Vélez-Málaga y tengo que defender los intereses de mis vecinos», ha expresado el alcalde.

Fuentes municipales han apuntado a SUR que hay «un compromiso firme y por escrito» de la Consejería de Fomento de que el próximo municipio malagueño que se sumará al Consorcio será Vélez-Málaga. No obstante, no han concretado los plazos.