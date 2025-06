Estos son los mayores morosos de Málaga con Hacienda

La duodécima edición de la lista de grandes morosos con Hacienda publicada este viernes por la Agencia Tributaria incluye 221 nombres de Málaga, lo que ... supone un ligero descenso respecto a la publicada hace justo un año, cuando el número de sociedades morosas con sede fiscal en la provincia eran 234. Pero la cantidad total adeudada al fisco se ha mantenido prácticamente sin cambios en el entorno de los 808 millones de euros.

Este es un inventario que se publica todos los años -ésta es ya la duodécima edición- en la página de la sede electrónica de la Agencia Tributaria en cumplimiento de la Ley General Tributaria. Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones que establece la norma: situarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido abonadas transcurrido el plazo original de ingreso en el periodo voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes para su inclusión en el listado. En éste, además, se incluye no sólo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Salen 38 y entran 25

Detrás de este paso de los 234 nombres malagueños de la lista publicada en 2024 (referida a los deudores de 2023) a los 221 de la que se ha publicado este viernes hay más movimientos de los que parece. Así, por un lado, hay 38 sociedades que han salido de la lista de morosos en el último año, mientras que ha habido 25 nombres que se han incorporado.

Entre las empresas que han salido de la lista, destaca la inmobiliaria Fink 2010, que adeudaba a la Hacienda pública un total de 18,975 millones de euros en la anterior edición de este inventario. En segundo lugar por el volumen de lo adeudado se encuentra Guadalmansa Administraciones, compañía constructora extinguida y que el año pasado debía cerca de 12 millones de euros y que ya no aparece en la nómina de morosos. También ha salido de la lista la tecnología Novasoft Corporación Empresarial, cuya deuda tributaria el año pasado era de 3,4 millones de euros, además de su filial Novasoft Ingeniería (1,34 millones). El grupo logístico Pantoja SA, por su parte, habría liquidado una deuda con Hacienda de cerca de 3 millones, al igual que la inmobiliaria Real Estate Sierra Blanca, además de la constructora Luitor, en este caso con una deuda previa de 2,5 millones de euros. Tampoco forman ya de este inventario Promociones Tres Aceras Málaga (1,75 millones), Blenhein Inversiones (1,65 millones), Smart On o Kiselova Torremolinos (ambas con deudas pendientes el año pasado por valor de 1,6 millones).

Jetnet Trade Company, la principal incorporación a la lista

Otras compañías, sin embargo, han entrado a formar parte de la lista. Para empezar, Jetnet Trade Company, una empresa cuya actividad principal es el comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios, y que tiene obligaciones tributarias pendientes por valor de 51,6 millones de euros, con lo que se ha convertido en el segundo deudor más importante de la provincia.

Por volumen, la segunda incorporación más importante a la lista de morosos es Grand Trading 2005, cuya actividad principal es el comercio al por mayor de prendas de vestir, calzado y complementos y que adeuda cerca de 5,9 millones de euros. Otros nombres se ha sumado a la lista han sido el de Brayn Control (3 millones de euros), que presta servicios integrales a edificios o instalaciones, o el de Santerfoud 1025, SL (2,5 millones), que se dedica a la venta y distribución de servicios y componentes de telefonía, así como Bansae Desarrollos, constructora (2,29 millones), así como Importazul, especializada en la exportación, importación, compraventa y elaboración de bebidas y productos alimenticios.

Aifos: la mayor deudora a Hacienda

Al margen de las entradas y salidas, en la provincia de Málaga, la compañía que mayores obligaciones incumplidas acumula con el fisco es Aifos, un clásico del ránking que publica la Agencia Tributaria todos los años por estas fechas. Se trata de una promotora inmobiliaria ya extinguida y que acumula una mora cercana a los 90 millones de euros, cifra que el año anterior era levemente superior. Es un volumen, además, que se ha de sumar al de sus filiales, como Promotores y Consultores Ziur -37,68 millones de euros- o Sun Farm -32 millones de euros-. Estas tres empresas del conglomerado Aifos, por tanto, se encuentran entre las cinco malagueñas que más deben a la Hacienda Pública.

Entre los mayores deudores de Málaga, además de éstos y de la nueva empresa que se ha incorporado, Jetnet Trade Company, también Best Oil Union (41,56 millones de euros), empresa que se dedica a la distribución al por menor de productos petrolíferos.

Entre las deudoras hay empresas de todos los sectores. Pero abundan todavía las del sector promotor o inmobiliarias, muchas de las cuales se encuentran o extinguidas o en proceso de liquidación. Es, por ejemplo, el caso de Eve Marina (31 millones de euros); así como Benaltos Inversiones (10,29 millones, cifra reducida desde los 15,45 millones de un año antes).

Aunque hay otros sectores representados. Por ejemplo, el hotelero, con Europa Center, en liquidación y una deuda pendiente con Hacienda de más de 25 millones de euros; el fabricante de mobiliario marbellí Baltus Collection (22 millones de euros), además de Internalia Market (21,9 millones), que se dedica al comercio al por menor de combustible. Y el otro deudor de más de 20 millones de euros es Soltapi, también fabricante de muebles.

Y hay otra empresa que debe más de diez millones: Promociones Cuevas Sánchez (11,5 millones).

En el conjunto de España, el número total de deudores es de 5.997, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al año pasado. De ellos, la mayoría, 4.920 son personas jurídicas que adeudan un importe de 14.558 millones de euros (el año pasado eran 5.032 y la deuda ascendía a los 13.737 millones). Los 1.077 restantes son personas físicas que deben 1.579 millones de euros (en el listado publicado en junio de 2024 eran 1.052 y debían 1.500 millones).

En total, los mayores deudores con Hacienda deben algo más de 16.100 millones de euros, un 5,9% más que doce meses atrás. Pero la Agencia Tributaria informa, asimismo, de que hay importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios, lo que supone incluir importes duplicados. De acuerdo con cifras de la Agencia Tributaria, restando las duplicidades, el importe realmente adeudado sería de 13.697 millones de euros, cifra un 8,5% superior a la que se derivaba del anterior listado una vez eliminadas también sus duplicidades.