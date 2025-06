El TSJA paraliza la obra de la EDAR Norte de Málaga al estimar el recurso de la Asociación Vega Mestanza

Chus Heredia Jueves, 26 de junio 2025, 14:34 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado la obra de la EDAR Norte de Málaga al estimar el recurso de la Asociación Vega Mestanza, por lo que el alto tribunal andaluz deja sin efecto el anteproyecto de la obra atendiendo a la petición de los vecinos. Y, ojo, que el argumento que entra a estimar el tribunal atañe a la ubicación de la planta en los terrenos aludidos y a varios posibles incumplimientos ambientales. Es una decisión de calado, pues paraliza la obra hidráulica más importante que hay en marcha en estos momentos en Andalucía y, además, cada año que pasa sin que haya depuración en municipios como Cártama o Alhaurín El Grande supone 1,2 millones de euros de multa para España por parte de la UE.

El recurso interpuesto el 15 de noviembre pasado por la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarrana hacía alusión al incumplimiento de varias normativas. El texto aludía, en síntesis, a la falta de competencia de la Junta de Andalucía para aprobar el proyecto de la depuradora; a la ubicación de la infraestructura en zona inundable. y a las supuestas carencias del estudio de impacto ambiental. En el texto que da la razón a los vecinos, se argumenta que los diferentes emplazamientos analizados para instalar esta gran depuradora metropolitana se ciñen a argumentos económicos pero que no existe una profundidad ambiental.

«[...] Concretamente por la que sitúa la EDAR en la Vega de Mestanza, se pone de relieve que han sido motivos exclusivamente económicos los que han decidido la elección, así se recoge en las conclusiones de la justificación de la elección de la alternativa seleccionada: Que la alternativa que menos contraindicaciones ofrece es la alternativa 2 pues es la mas económica, tanto por la longitud de los colectores como por la expropiación para la ejecución de los mismos, pues comparada con la alternativa 1 bis, parcela no inundable, ésta es mucho mas costosa», señala la sentencia, analizada por SUR. «Pues bien de un examen de las razones que arguyen para desechar cualquiera de dichas alternativas se evidencia, por un lado que básicamente son razones de tipo económico las que conducen a no tener por idónea cualquiera de las otras alternativas, y por otro que con respecto a ellas se omite no solo todo estudio medio ambiental del que pudiera concluirse que la ubicación en cualquiera de ellas causaría mayor impacto al medio ambiente [...]», prosigue el texto.

A falta de conocer los efectos de esta última resolución, la Junta ha manifestado que estudiará el fallo judicial pero muestra ya su preocupación por las consecuencias medioambientales de seguir vertiendo aguas sin depurar en el río Guadalhorce. Según explican en un comunicado, el respeto de la sentencia no mitiga la preocupación de la Consejería de Agricultura ante las consecuencias medioambientales que implica esta decisión. Sin estación depuradora, se van a seguir vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes. Esta decisión también tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales.

De hecho, la administración regional paga una multa anual de casi 1,3 millones por incumplir la normativa de depuración de aguas europea en esta zona. El freno al desarrollo social y económico de la comarca es otra de las consecuencias que tendría la no construcción de esta estación depuradora de aguas residuales, una infraestructura cuyo proyecto «se ha guiado siempre por criterios técnicos, así como por el cumplimiento de la Directiva Europea de Aguas». «El objetivo del Gobierno andaluz ha sido siempre mejorar la calidad de las aguas. La EDAR Norte de Málaga es una obra que protege al medio ambiente y que se lleva a cabo para evitar daños medioambientales», entiende el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

La sentencia condena parcialmente en costas a la Junta de Andalucía y tasa dichos gastos en 6.000 euros.

La depuradora Norte dará servicio a la ampliación de Málaga capital, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Cártama y Alhaurín de la Torre. Los cinco municipios firmaron un convenio para la gestión y explotación de esta obra, pendiente desde hace décadas. Las instalaciones serán administradas por Emasa, pero aún falta determinar la fórmula jurídica correspondiente.

En los últimos días, las obras han sufrido también paralizaciones diversas por un incendio que quemó gran parte de la maquinaria pesada y por supuestas amenazas a trabajadores de las subcontratas. Ambas cuestiones están en manos de la Policía.

Las empresas adjudicatarias de proyecto y obra resultaron ser Sando, Dinotec y Aquambiente. De hecho, rehicieron el proyecto y rebajaron un 30% la huella física de la depuradora y en más de 4.000 los cítricos afectados.