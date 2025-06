Aena presenta un proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga que casi duplica la superficie de estas instalaciones

Pilar Martínez Málaga Viernes, 27 de junio 2025, 13:56 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

El crecimiento imparable del aeropuerto de la Costa del Sol ya tiene encaje en el proyecto de ampliación de estas instalaciones que el presidente de Aena, Maurici Lucena, le acaba de presentar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al presidente de la Diputación, Francisco Salado. En este encuentro ha dado a conocer los planes que se incluirán en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que será aprobado en 2027 y en el que se contempla casi duplicar la superficie de esta infraestructura. Concretamente, pasaría de los 80.000 metros cuadrados actuales a unos 140.000 metros. "Este gran proyecto es una muestra evidente del compromiso de Aena con la conectividad y el desarrollo de la provincia de Málaga y de Andalucía", ha explicado el presidente, que ha enfatizado que "los aeropuertos están al servicio del territorio en el que se asientan, para garantizar y mejorar la movilidad de sus ciudadanos y de sus empresas".

Aunque no se ha avanzado la cuantía que supondrá esta inversión, sí se han detallado las actuaciones que se contemplan, entre otras acciones, la demolición de la T1 y de los diques de los vuelos no Scheguen, es decir, los actuales B y C. Asimismo, se ha informado de la construcción de una zona nueva al lado de la segunda pista. Lucena ha anunciado que este proyecto de construcción se prevé sacar a concurso en las próximas semanas, una vez terminado el diseño funcional que han avanzado en dicha reunión y que ha gustado a los asistentes al encuentro.

Concretamente, Aena ha señalado que para dar forma a la futura área terminal, se prevé adecuar la capacidad de la misma a la demanda esperada mediante la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de frontera centralizado, incrementar las posiciones de contacto para mejorar la calidad del servicio a las compañías y al pasajero, una mayor superficie para el control de seguridad y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa handling, entre otras actuaciones. "Todas redundarán significativamente en una mejora de la experiencia del pasajero, gracias a una mayor superficie disponible para todos los servicios", han matizado.

También, han expuesto que la ampliación de los espacios en el área terminal facilitará todos los procesos desde la llegada al aeropuerto hasta el embarque y el proceso inverso. Asimismo, la zona de equipamiento de filtros de seguridad se incrementará un 112%; el control de pasaportes de Salidas, un 515%; la zona de espera y embarque No Schengen/flexible, un 381%, y la de vuelos Schengen, un 126%, entre otros.

El diseño funcional de la ampliación del aeropuerto presentado contempla además que las superficies dedicadas a la actividad comercial en la terminal se ampliarán un 41%, aparte del 43% más de espacio destinado a salas VIP. Por su parte, en el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje, que permitirán mejorar la circulación de los aviones, ya que las pistas tienen y tendrán capacidad suficiente con la evolución natural de los procedimientos.

Los exteriores también experimentarán una profunda transformación, planteando la propuesta de Aena la mejora de la urbanización y accesos y un incremento de la capacidad de los aparcamientos así como la optimización de sus usos. "Las actuaciones planificadas se realizarán salvaguardando el entorno y con los más exigentes y exhaustivos criterios medioambientales a nuestro alcance", ha destacado el presidente y consejero delegado de Aena.

Cabe recordar que este proyecto de ampliación ha sido reclamado al Gobierno por parte de todas las administraciones, así como por el tejido social, ante el crecimiento histórico que registra mes a mes unas instalaciones que cerraron el pasado año con casi 25 millones de pasajeros y que tiene su capacidad máxima fijada en 30 millones de viajeros.