Arturo Bernal tacha de «tomadura de pelo» anunciar la ampliación del aeropuerto de Málaga sin dotación presupuestaria

La presentación del diseño funcional del proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga que ha realizado este martes el presidente de Aena, Maurici Lucena, no convence a la Junta de Andalucía. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, asegura sentirse «muy decepcionado» al considerar que «estamos ante otra tomadura de pelo del ministro Puente, una vez más con el respaldo de María Jesús Montero. Anunciar obras sin dotación presupuestaria ni planificación ejecutiva no es más que un brindis al sol. Una maniobra política que pretende ganar tiempo frente a una situación injusta y crónica: el agravio a Málaga y a Andalucía en materia de infraestructuras».

En declaraciones a SUR afirma que «este anuncio vacío no responde a una planificación seria, sino a la creciente presión social y a las críticas legítimas de instituciones, empresarios, profesionales y ciudadanos, hartos de un trato discriminatorio que nos condena sistemáticamente a estar a la cola en la inversión pública estatal». Es más, señala que «todo apunta a una consigna clara: desde el Gobierno de Sánchez y con la señora Montero como artífice, se intenta sitiar políticamente a Andalucía, asfixiando su desarrollo con retrasos deliberados y promesas huecas», y advierte de que «no lo van a tener fácil».

Apunta que el anuncio de ampliación del aeropuerto es también «una respuesta improvisada a la carta que remití personalmente al ministro Puente, exigiendo avances reales en decenas de infraestructuras críticas para nuestra el turismo y la movilidad en general en nuestra comunidad. Infraestructuras declaradas de interés general del Estado, algunas hace más de una década, que ni siquiera han superado las fases previas de tramitación técnica o ambiental». Y recuerda que el caso del aeropuerto de Málaga Costa del Sol es «especialmente grave» porque cerró 2024 rozando los 25 millones de pasajeros -la cifra que Aena preveía alcanzar en 2026- y, sin embargo, «no se activa la previsión recogida en el DORA II, que permitiría iniciar ya las obras necesarias para evitar el colapso», precisa.

El consejero recalca que «en lugar de actuar con seriedad, el Gobierno lanza un anuncio grandilocuente sobre una supuesta ampliación que, en realidad, se remite al siguiente ciclo de inversiones (DORA III, 2027–2031). No hay presupuesto, no hay proyecto técnico en marcha, ni siquiera un estudio formal que justifique la puesta en marcha inmediata de las obras». Y concluye afirmando que «una vez más, el PSOE de Sánchez vuelve a vender humo con una infraestructura estratégica para Málaga y Andalucía. Y lo hace como si se tratara de un gesto generoso, cuando en realidad es sólo una maniobra política ante el clamor social y la evidencia del abandono. Lo que anuncian es lo que ya está previsto en el DORA III, pero no debemos ni podemos esperar».