Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torremolinos se queja

Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos

Los agentes fueron alertados de un presunto robo con violencia en un establecimiento y de que el supuesto artífice había sido retenido en el local. A su llegada, lo encontraron «en avanzado estado de agitación»

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:07

Comenta

Un hombre de 35 años murió este domingo en un locutorio de Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras la Policía Nacional lo reducía por ... su presunta comisión en un robo con violencia o, al menos, ese fue el aviso que recibieron los agentes. A su llegada, el individuo, retenido en el local, se encontraba «en avanzado estado de agitación», lo que explicaría que hasta el lugar se desplazaran varias patrullas para detenerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  9. 9

    ¿Por qué vuelven a buscar el avión de Malaysia Airlines desaparecido hace 11 años?
  10. 10

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos

Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos