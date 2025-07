Una de las víctimas de Paco 'el Bueno' en Vélez-Málaga: «Le dimos 320.000 euros en 2019 y me dicen que apenas podré recuperar 2.000»

Los testimonios coinciden entre todos los afectados por la presunta estafa piramidal perpetrada por el Paco 'el Bueno', el agente de seguros y fondos ... de inversión detenido en Logroño este pasado martes, y que está pendiente de pasar a disposición judicial, investigado por supuestamente desviar alrededor de 300 millones de euros de más de 200 personas. Todos confiaban en su trayectoria profesional, de más de 20 años, gestionando fondos de inversión de una empresa nacional y proyectos inmobiliarios, entre otras inversiones. Prometía revalorizaciones de hasta un 200%. «Te trataba como si fuera de la familia, había una relación de confianza de años, y la gente siempre te lo recomendaba», ha confesado Cristina, una de las víctimas del presunto fraude.

Nacida en Vélez-Málaga, reside en Huelva por motivos de trabajo. Tiene 47 años y en 2019 le tocó, junto a su marido, un cupón de la ONCE. Eran 400.000 euros, que descontando la retención que se lleva Hacienda se quedaron en 320.000 euros. «Me aconsejaron que lo gestionara con él en fondos de inversión y así hicimos. Nos dio todos los papeles, y firmamos con el banco para que él dispusiera del dinero», ha confesado, visiblemente afectada, esta empleada del servicio de ayuda a domicilio en la capital onubense.

«Cada pocos meses íbamos a verlo y nos mostraba una pantalla con la revalorización del dinero, este año nos dijo que ya teníamos 410.000 euros, por lo que supuestamente habíamos ganado 90.000 en seis años», ha relatado Cristina. Sin embargo, su dinero no está en la compañía de seguros e inversiones para la que trabajaba Paco 'el Bueno'. «Nos han dicho que, como mucho, podremos recuperar 2.000 euros», ha apostillado. «El daño psicológico es enorme, mi marido tiene una incapacidad por un accidente, estamos fatal», ha confesado. A su juicio, el dinero defraudado «podría estar en Suiza o en Andorra». «Lo han pillado en La Rioja, que está cerca», ha puntualizado Cristina.

Según ha relatado esta veleña, en los últimos meses Paco 'el Bueno' «estaba muy nervioso, no cogía las llamadas». «Mi marido le dejó una carta en el despacho pidiendo que nos devolviera el dinero. Nos llamó y nos dijo que íbamos a quedar, nos dio cita pero no apareció, se fugó, nos dijo que habían amenazado de muerte a su familia y que se tenía que ir de Vélez-Málaga», ha contado esta mujer, quien invirtió parte del dinero en un piso en Torrox-Costa, supuestamente promovido por el ahora detenido, «que vendió a mucha más gente». «Son diez viviendas y hay más compradores», ha apuntado. «Ya por último nos decía, amenazando, que le iba a dar a un 'botoncito' y que se iba a ir todo a la mierda», ha desvelado.

Otro de los afectados se llama Francisco. Es veleño, tiene 25 años y trabaja en el sector de la construcción. Desde 2022 le entregó a Paco 'el Bueno' «en metálico» hasta 100.000 euros de sus ahorros para contratar diversos fondos de inversión. «Me dicen en la compañía que no hay nada de lo mío, que no hay registros informáticos de mis fondos», ha confesado este joven veleño, quien se siente «rabioso» y «muy enfadado» porque «uno confiaba en que era un buen gestor, es lo que decía todo el mundo, que con él se podía ganar mucho dinero y que era algo seguro».

De 58.000 a 111.474 euros en tres años

Por su parte, Kiko es otro joven vecino de Torremolinos, que regentó durante cinco años dos tiendas en Vélez-Málaga, por lo que, movido por el 'boca a boca' y las recomendaciones de amigos y familiares, también le confió al presunto estafador hasta 58.000 euros para un fondo de inversión desde 2022. «Se los entregué en metálico y me dijo hace unos meses que había ganado ya 111.474 euros», ha relatado esta víctima, quien ha facilitado a SUR una conversación grabada por él con el presunto estafador hace unos meses.

«Te ha salido de media un 38%», le dice el presunto estafador sobre su rentabilidad. «A ver si llegamos a los 150.000 euros este año», le vaticina confiado, mientras se le escucha teclear. «Me desplazo a Torremolinos, voy bastante por allí», se le ofrece para captar aún más fondos cuando Kiko le dice que está pensando llevarle otros 20.000 euros más. «Para septiembre u octubre va a venir una crisis buena, va a bajar todo bastante», le vaticina, para darle prisa. «Viene un vencimiento de deuda que le debe EE UU a China, por eso están los chinos callados», le añade, mostrando sus supuestas dotes de analista de mercados e inversiones financieras.

Por su parte, un empleado del Ayuntamiento de Vélez-Málaga está también entre los cientos de perjudicados. En 2020, movido por «la buena fama» que tenía el gestor ahora detenido, se acercó a su oficina en pleno centro de la capital de la Axarquía. «Le di por transferencia 30.000 euros para un fondo de inversión, firmé todos los papeles, que tienen el membrete y los datos de la compañía de seguros, pero ahora cuando he ido a reclamarlo me dicen que no tienen nada registrado, que lo único que hay es un seguro de vida que ya se canceló», ha explicado a este periódico este trabajador municipal, visiblemente «enfadado» y que prefiere mantenerse en el anonimato.

«Falsificó toda la documentación, y además tuvo la cara de decirme, hace unos meses, que lo vi por la calle, porque era casi imposible que te diera una cita en el despacho de su cuñado, ya que siempre tenía colas de gente, eran 'las colas del hambre', que mi inversión iba por 60.718 euros. No me lo creí y le dije por escrito que me devolviera el dinero, pero nunca lo hizo», ha manifestado este empleado del Consistorio veleño, quien ha destacado que entre los afectados hay personas de muy diversos perfiles profesionales, desde jubilados, gente joven, policías, guardias civiles, abogados, estudiantes y profesionales autónomos.

«Siempre le pedía las claves para consultar la rentabilidad por internet del fondo de inversión pero me decía que me pasara por la oficina, pero cuando iba siempre había colas, tenía que esperar más de dos horas», ha relatado esta víctima de la presunta estafa piramidal, que alcanza no solo a vecinos y empresarios de la Axarquía, sino que también los hay en otras provincias españolas como Cádiz, Jaén, Granada y Huesca, según ha podido saber SUR. Todos están vinculados a Vélez-Málaga, por venir de vacaciones o por lazos familiares o de amistad.

«Hemos sido engañados»

En la lista de víctimas hay incluso empresarios del sector de los subtropicales, del inmobiliario y hasta exdeportistas profesionales. «Ha usado a la empresa para la que decía que trabajaba como gancho perfecto, para apropiarse de mucho dinero», se ha lamentado otro de los afectados. Los perjudicados están negociando con la firma de seguros e inversión, que tiene otra oficina muy cerca. «Hemos sido engañados, pensábamos que todo el dinero estaba con ellos, pero no estaba ni la mitad», ha relatado otro de los afectados, que tampoco quiere dar sus datos a SUR. «Si no quieren que pongamos pancartas nos tienen que dar una solución a esta monumental estafa», ha apostillado.

Este afectado se ha mostrado «muy afectado» por una serie de inversiones inmobiliarias que realizó por intermediación de Paco 'el Bueno'. «Eran cuatro pisos en La Caleta, con 150.000 euros que se vendió cada uno, pero en vez de darnos el dinero se pignoró a 63.000 euros cada uno, unos pisos que están en muy mal estado. Luego otra promoción en El Capitán y dos pisos que pagué enteros en El Morche y el dueño fue y me echó porque Paco no le había pagado nada. Me dijo que el martes nos veíamos en la notaria y que me los pagaba, pero el domingo se fue, se fugó. Ese es el plan que tenemos», ha expresado.

Entre los afectados hay un vecino de Cajiz al que le tocaron hace unos años siete millones de euros en la Lotería. Todo el dinero se lo traspasó a Paco 'el Bueno'. Otro de los casos más dramáticos que ha conocido este periódico es el de una mujer, enferma terminal de cáncer, que acudió a la oficina de Paco y al bar que regentaba junto a su hermana para suplicarle que le devolviera el dinero invertido. «Se lo pidió por favor, que se lo quería dejar en herencia a sus hijos, que se estaba muriendo. La mujer está muerta y Paco no le devolvió ni un céntimo, esa mujer se ha ido a la tumba con la pena de no poder dejarle su dinero a sus familiares», ha explicado otra de las afectadas en esta presunta estafa piramidal. Entre los afectados hay incluso una tía suya, a la que habría estafado 200.000 euros, según ha podido saber SUR.