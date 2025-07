Paco 'el Bueno': «Te voy a calcular; si sigue la cosa así el año que viene llegamos a 150.000 euros»

Kiko es un joven vecino de Torremolinos, de 25 años, que regentó durante cinco años dos tiendas en Vélez-Málaga, entre 2019 y 2024, por ... lo que, movido por el 'boca a boca' y las recomendaciones de amigos y familiares, también confió en Francisco Gutiérrez, conocido como Paco 'el Bueno', buena parte de sus ahorros. En concreto, en los últimos tres años entregó al presunto estafador, encarcelado este jueves en La Rioja, hasta 58.000 euros para un fondo de inversión.

«Se los entregué en metálico y me dijo hace unos meses que había ganado ya 111.474 euros», ha relatado esta víctima, quien ha facilitado a SUR una conversación grabada por él con el presunto estafador hace unos meses, concretamente el pasado abril. «Empecé a desconfiar de él porque aquello me olía ya muy raro, siempre quería el dinero en metálico, que quedáramos de madrugada, me decía que él se desplazaba a Torremolinos o a donde fuera para recogerlo», ha relatado este joven empresario.

Concretamente, la conversación se grabó el pasado día 12 de abril. No tiene desperdicio ninguno de los 7 minutos y 23 segundos que dura. Nada más descolgar, Kiko le aclara que lo llama desde el número de un amigo «porque siempre me da error cuando te llamo del mío». «Es que los sábados no atiendo a gente a no ser que los llame yo», le responde Paco 'el Bueno'. «No te preocupes, sé como eres», le añade el supuesto estafador, que ya duerme entre rejas.

Cuando le explica que había quedado «con mucha gente», el joven entiende que «está pasándoselo bien», pero él le aclara que está «trabajando». «Como vienen de fuera los atiendo, los amigos pueden venir, pero no tengo tiempo ni de comer, todavía no he comido», le confiesa Paco 'el Bueno'. Tras asegurarle que tiene muchísimo trabajo, el presunto estafador le dice entonces que el martes se va a Suiza «unos días con la niñas y con mi mujer, en el coche nuevo yo y ella en avión», le desvela. «Pero no a descansar, voy de trabajo a Suiza, que tengo unos 55 clientes allí», le aclara para impresionarlo.

«Está muy bien y más ahora con las caídas de la Bolsa»

La conversación entra entonces en la parte más sustancial, cuando supuestamente le informa de la rentabilidad de sus aportaciones. «Han sido 13.000 euros la primera, 20.000 la segunda y 25.000 la tercera. ¿Correcto? He sumado lo que te ha dado cada una y en total es 111.474 euros», le suelta convencido el presunto estafador. «¿Está bien, no?», pregunta el joven incrédulo. «Está muy bien y más ahora que con las caídas éstas se le gana dinero a la Bolsa, a mí me gusta esto, que haya movimiento, que haya caídas, si no no se puede aprovechar», le argumenta el supuesto estafador.

«Siempre quería el dinero en metálico, que quedáramos de madrugada, me decía que él se desplazaba» Kiko Víctima de la presunta estafa piramidal

Entonces el joven inversor le pide que le calcule la rentabilidad a futuro si continúa con él. «Te voy a calcular; si sigue la cosa así el año que viene a ver si llegamos a 150.000 euros, que sería lo suyo», le vaticina tras oírsele teclear durante casi un minuto. «Un 39 y medio por ciento te sale de media, pon un 38 para que no te pille», le explica sobre la supuesta revalorización de su dinero. «Unas llevan poco tiempo, porque son del 23 y otras son del 22, la aportación más grande es del 22», le aclara sobre los distintos fondos depositados.

«Para septiembre u octubre va a venir una crisis buena, y lo bueno es que lo sé, ahí lo aprevecharemos también» Paco 'el Bueno' Presunto estafador

En ese momento, Kiko, completamente embaucado ya le anticipa que está pensando seguir incrementar sus inversiones, con otros 20.000 euros más. «Se lo doy a Miguel y que él te los dé», le confía. «No hace falta, si un día quieres yo me desplazo a Torremolinos, te preparo los recibos, voy bastante por allí», se le ofrece para captar aún más fondos en metálico. Luego hablan de posibles inversiones inmobiliarias. «Fui para comprar allí pero luego compré en Torre del Mar, un edificio muy 'baratico', y lo tengo más cerca», le apunta el supuesto estafador al joven torremolinense.

Kiko le pide ahí consejo sobre si debe invertir en los próximos meses en ladrillo. «Para septiembre u octubre va a venir una crisis buena, y lo bueno es que lo sé, ahí lo aprevecharemos también en Bolsa, porque va a bajar todo bastante, va a haber un crack para abajo», le vaticina. Y se lo justifica mostrando sus supuestas dotes de analista de mercados e inversiones financieras. «Porque viene un vencimiento de deuda que le debe EE UU a China, por eso están los chinos callados, no están muy cabreados con los americanos, cuando llegue septiembre u octubre hablaremos nosotros», le añade. «Y España se derrumbará y nosotros creceremos como empresarios», le dice Kiko. «Como lo sabemos me refugiaré y luego atacaré comprando», le añade el supuesto estafador. La conversación se cierra con las disculpas de Paco 'el Bueno' por no haberle cogido el móvil.