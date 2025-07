Estafas a la medida de cada víctima: así operaba la red piramidal de Paco 'El Bueno' desde Vélez-Málaga

Paco 'El bueno' o Paco 'El gestor', como era conocido popularmente en Vélez-Málaga, llevaba «un alto nivel de vida» e invitaba a sus clientes ... a grandes eventos, lo que les permitía «acceder a otros círculos sociales». Así lo ha constatado la Policía Nacional, que lo detuvo este martes en Logroño, junto a su mujer, a donde ambos habían huido tras empezar a llegar las primeras denuncias por una presunta estafa piramidal perpetrada desde hacía al menos 15 años desde su asesoría y gestoría de fondos de inversión en la capital de la Axarquía.

La Policía Nacional continúa investigando el alcance patrimonial de una estafa «en masa» que alcanza ya, al menos, los más de 5.000.000 de euros. El principal investigado, bajo la apariencia de ser «un excelente inversor», recibiría grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de particulares y empresarios con el fin de invertirlas en «fructíferos negocios». Él y su pareja, de origen ucraniano, fueron localizados en la capital riojana, ciudad a la que habían huido tras las primeras denuncias de los afectados, según han informado la Comisaría de la Policía Nacional en un comunicado.

Por el momento, las víctimas que han denunciado los hechos ascienden a 80, no obstante los investigadores tienen conocimiento de que este número podría aumentar considerablemente debido a la magnitud de la estafa. Para facilitar y centrar toda la información que puedan aportar los afectados, Policía Nacional facilita el siguiente correo velez.judicial@policia.es al que podrán dirigirse y desde el que se darán las pautas a seguir por parte de los agentes.

Tras las denuncias y primeras investigaciones los agentes han constatado la existencia de una estafa piramidal, «en la cual los ingresos eran usados para abonar dividendos y para la captación de nuevos clientes, llevada cabo por el principal detenido y su pareja, con la que también se habrían beneficiado terceras personas», según han informado desde el cuerpo policial en el mencionado comunicado.

Se trata de una investigación iniciada el mes de junio por la Policía Judicial de Vélez Málaga, a la que se ha sumado el grupo 2º de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Málaga y la UDEV de la Jefatura Superior de La Rioja. Hasta la fecha los investigadores han llevado a cabo más de 80 tomas de declaración en las cuales los afectados han relatado las inversiones realizadas «sin que ninguno de ellos haya obtenido los beneficios prometidos ni recuperado el capital entregado».

Modus operandi

Respecto al modus operandi, destaca la captación, gracias a la gestoría de un familiar y su reputación en la localidad veleña, de clientes para la inversión en aseguradoras mediante la recepción de dinero efectivo, a cuyos «inversores» expedía un recibí sin darles cuenta de cómo y dónde manejaba el dinero. Cantidades que controlaba directamente el investigado y de las que no daba cuenta exacta de qué estaba haciendo con ellas.

Este era un método habitual, sin embargo no ha sido el único; además habría recurrido a inversiones en proyectos inmobiliarios, para ello solicitaba aportaciones desde los 30.000 euros en adelante para participar en una inversiones inmobiliarias en Vélez Málaga o adquirir apartamentos en otras localidades. Una tercera modalidad consistía en la compra directa de inmuebles que el detenido decía haber comprado o estar a punto de comprar «por un precio muy por debajo del mercado». No obstante los afectados jamás adquirieron derecho alguno ni el dinero fue destinado a dicho propósito. Métodos que habría llevado a cabo en los últimos quince años y que habría «colapsado» recientemente con las primeras denuncias de los afectados, que ya no recibían beneficio alguno.

Tras las indagaciones de los investigadores se ha constatado cómo los detenidos aplicaban cada una de estas metodologías delictivas a la medida del perfil de sus víctimas captadas; ofreciendo a un perfil de pequeño ahorrador un producto financiero o fondo de inversión de una aseguradora y a un perfil más empresarial inversiones inmobiliarias que no eran de su propiedad y a las cuales accedía gracias a su dilatada red de contactos.

Los agentes destacan no solo la interconexión de su modus operandi sino la enorme variedad de perfiles afectados pertenecientes a diversos ámbitos profesionales. Todo ello fruto de su fama como «excelente inversor, su alto nivel de vida y cierta generosidad», mediante la cual captaba a nuevas víctimas con invitaciones a grandes eventos, con transporte incluido y gastos pagados, «lo cual le iba forjando una fama que se fue extendiendo incluso fuera de la localidad. »Todo ello provocaba un efecto llamada para la captación de nuevos clientes y les permitía acceder a círculos sociales y con ello seguir ampliando su red de contactos«, han resaltado los investigadores.

Se han llevado a cabo tres registros en Vélez-Málaga y uno en Logroño, donde el detenido se habría ocultado junto a su familia. En las últimas semanas y tras las numerosas denuncias el investigado había desaparecido de la localidad axárquica, lo cual comenzó a dificultar la operación, convirtiendo su localización en prioritaria y laboriosa, la cual ha culminado con la detención del principal investigado y su esposa, que forma parte activa en los hechos delictivos.

De los registros los agentes han incautado numerosos documentos y dispositivos electrónicos, por lo que la investigación patrimonial continua abierta. Ante el aumento de nuevos afectados la Policía Nacional ha facilita el siguiente correo velez.judicial@policia.es, al que podrán dirigirse y desde el que se darán las pautas a seguir en relación con esta operación.