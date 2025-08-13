Una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Marbella provoca importantes retenciones
El siniestro se ha producido sobre las 15.30 horas y el tráfico se ha visto afectado en ambos sentidos, llegando la cola a San Pedro Alcántara
Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:33
Una colisión múltiple ocurrida a mediodía en la A-7 a su paso por Marbella ha dejado importantes retenciones en la carretera y a ambos ... sentidos, aunque especialmente en sentido Málaga, donde hay ocho kilómetros de atasco, según han confirmado a SUR fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). De acuerdo con algunos de los afectados, la cola llega hasta San Pedro Alcántara.
El accidente, en el que todavía no ha trascendido el número de vehículos implicados ni tampoco el estado de sus ocupantes, se ha producido sobre las 15.30 horas en el kilómetro 1.045 de la A-7, a la altura del término municipal de Marbella. Al parecer, en la colisión se habrían visto involucrados unos siete automóviles.
Han sido varias las personas que han dado la voz de alarma al servicio de Emergencias 112-Andalucía, que ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de bomberos, además de a los sanitarios del 061. Los operativos continúan trabajando en el terreno e intentando regular el tráfico hasta que consigan retirar los vehículos afectados de la calzada.
