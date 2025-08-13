Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Marbella provoca importantes retenciones

El siniestro se ha producido sobre las 15.30 horas y el tráfico se ha visto afectado en ambos sentidos, llegando la cola a San Pedro Alcántara

Irene Quirante

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:33

Una colisión múltiple ocurrida a mediodía en la A-7 a su paso por Marbella ha dejado importantes retenciones en la carretera y a ambos ... sentidos, aunque especialmente en sentido Málaga, donde hay ocho kilómetros de atasco, según han confirmado a SUR fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). De acuerdo con algunos de los afectados, la cola llega hasta San Pedro Alcántara.

