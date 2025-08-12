Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 13 de agosto

Descubre las efemérides del 13 de agosto: nacimientos, fallecimientos y eventos históricos

José María Marín

Martes, 12 de agosto 2025, 22:00

Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 13 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 13 de agosto?

En España:

  • 1521: en Tenochtitlan se rinde Cuauhtémoc ante los españoles encabezados por Hernán Cortés. Este se autonombra gobernador y capitán general de Nueva España.

  • 1659: España y Francia comienzan las negociaciones de Paz de los Pirineos.

  • 1704: en la batalla de Blenheim, el duque de Marlborough (popularmente conocido en España como Mambrú) derrota a las tropas hispanofrancesas.

  • 1713: Felipe V es reconocido como rey de España tras firmar con Saboya la paz durante la guerra de Sucesión Española.

  • 1917: en España como consecuencia de la huelga de ferroviarios de Valencia, tras su expansión a otras provincias, se declara la huelga general en España de 1917.

  • 1924: en Marruecos, en las zonas invadidas por tropas españolas y francesas, se inicia la rebelión nacionalista del líder rifeño Abd el-Krim, hasta 1927.

  • 1963: en Madrid (España), la dictadura franquista condena a muerte a Francisco Granados y Joaquín Delgado, anarquistas acusados de realizar los atentados del 29 de julio.

  • 1973: en La Coruña (España) fallecen los 85 ocupantes de un avión de la compañía Aviaco, tras precipitarse este a tierra al tratar de aterrizar entre una densa niebla.

  • 1991: el nadador español Martín López-Zubero bate el récord del mundo de los 200 metros espalda, con un registro de 1 min 57,3 s.

  • 2022: La ola de calor en España deja los registros de temperatura máxima más altos de la historia en Alicante, Almería, Ibiza y Palma y de mínimas más altas en Alicante, Menorca, Castellón, Murcia, Valencia y Zaragoza​

