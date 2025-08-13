Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la izquierda, el proyecto original, y a la derecha, la imagen de Estepona con la saya bordada en Pakistán. Sur

Polémica cofrade: una Virgen de Estepona luce una saya copiada de un diseño para una hermandad de Málaga

El proyectista malagueño Juanjo Galiano denuncia el «plagio» de una obra de su autoría que ha sido reproducida por un taller 'low cost' de Pakistán

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:53

La tranquilidad de la mañana del primer martes del mes de agosto se rompió para el diseñador cofrade Juanjo Galiano con una imagen que recibió ... por su dispositivo móvil. En la fotografía, la Virgen de la Salud de Estepona aparecía en su capilla vestida con una saya roja bordada en oro, manto de brocado celeste y corona imperial. Lo que a simple vista podía parecer una foto más de las muchas que se envían entre cofrades a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea se convirtió, para él, en una prueba irrefutable de un «plagio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  2. 2 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  8. 8

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  9. 9 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  10. 10 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polémica cofrade: una Virgen de Estepona luce una saya copiada de un diseño para una hermandad de Málaga

Polémica cofrade: una Virgen de Estepona luce una saya copiada de un diseño para una hermandad de Málaga