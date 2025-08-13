Polémica cofrade: una Virgen de Estepona luce una saya copiada de un diseño para una hermandad de Málaga

La tranquilidad de la mañana del primer martes del mes de agosto se rompió para el diseñador cofrade Juanjo Galiano con una imagen que recibió ... por su dispositivo móvil. En la fotografía, la Virgen de la Salud de Estepona aparecía en su capilla vestida con una saya roja bordada en oro, manto de brocado celeste y corona imperial. Lo que a simple vista podía parecer una foto más de las muchas que se envían entre cofrades a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea se convirtió, para él, en una prueba irrefutable de un «plagio».

Galiano explica que el diseño de la saya que vestía la imagen esteponera en esa instantánea no fue concebido para la titular mariana de la Hermandad del Cautivo de aquella localidad, sino para la Virgen de la Caridad de Málaga. En concreto, se trata de un proyecto encargado por la Cofradía del Amor en 2022 y que aún se encuentra en proceso de ejecución, por parte del taller de bordado de la propia corporación victoriana. «No sabría cómo calificar lo ocurrido. No se trata únicamente de un caso evidente de plagio de una obra, sino que, además, presenta un agravante: la dudosa procedencia de los bordados, que parecen haber sido realizados en un taller de Pakistán», denunciaba el proyectista a través de sus redes sociales.

Al grave hecho en sí de utilizar un diseño sin el consentimiento de su autor para realizar una saya 'low cost' en Pakistán se unía que, además, la pieza para la que Galiano creó el proyecto de saya ni siquiera se ha estrenado. En este sentido, según ha podido saber este periódico, la obra original que se viene acometiendo desde hace tres años para la Virgen de la Caridad de Málaga se presentará el próximo 5 de septiembre, en la casa hermandad de la Cofradía del Amor, y ocho días después la estrenará la Dolorosa con motivo de su triduo, que se celebrará en el santuario de la Victoria. Sobre esta circunstancia, Juanjo Galiano hablaba de «descaro», ya que la saya original «aún no se ha presentado bordada, ni siquiera la titular para la que está diseñada la ha estrenado», puntualizaba el artista.

La mención a un obrador paquistaní reabre un debate que lleva ya un tiempo en el mundo cofrade andaluz, como es el encargo de bordados de dudosa calidad a países como Pakistán, donde la mano de obra es considerablemente más barata, hasta tres veces menor de lo habitual. Mientras que Andalucía cuenta con un importante número de bordadores artesanos, muchos de ellos de renombre en el panorama nacional, varias hermandades están recurriendo a talleres de ciudades como Lahore o Karachi para confeccionar sayas, estandartes y mantos. Estos centros ofrecen precios muy inferiores a los de un taller artesanal andaluz, aunque a costa, según denuncian profesionales del sector, de precarizar el oficio local y, en ocasiones, vulnerar los derechos de autor de los diseñadores.

Proceso de realización de la saya pakistaní. Sur

En Andalucía, se conocen casos de piezas procesionales bordadas en Pakistán para hermandades de las provincias de Cádiz, Sevilla o Córdoba, lo que ha suscitado un intenso debate entre quienes defienden la reducción de costes y quienes alertan del impacto cultural y económico. «Detrás de cada pieza hay muchos profesionales que dependen de este trabajo para vivir. Os invito a que reflexionéis sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en nuestro patrimonio», instaba Galiano, tras conocer que un taller pakistaní había plagiado un diseño de su autoría para la confección de una saya que lucía la Virgen de la Salud de Estepona.

Sobre este asunto, la Cofradía del Cautivo de Estepona ha precisado, en un comunicado de prensa emitido en la noche de este martes, que la saya en cuestión, que habría sido realizada por el taller Escodo Embrodery, en Pakistán –la empresa se publicita en redes sociales donde publica sus obras–, el mismo que confeccionó el pasado año un manto para la Hermandad de la Clemencia de Jerez de la Frontera, no pertenece a la Virgen de la Salud, «sino que fue cedida por un hermano para este tiempo». La corporación, por tanto, habría desconocido la procedencia de la obra y el hecho de que se tratara de la copia de un diseño previamente concebido para una hermandad de la capital. Ante el revuelo suscitado, la cofradía esteponera solicitó de inmediato al vestidor que retirara la saya de la imagen y, al filo de la medianoche, publicaba un comunicado en el que pedía «disculpas por el malestar ocasionado y el revuelo generado», y justificaba la acción dejando claro que la hermandad «no es responsable de estos hechos, ya que la saya no forma parte del ajuar de nuestra sagrada titular», recalcaba. «Asimismo, queremos reafirmarnos en nuestro compromiso con la protección y el respeto hacia los artesanos cofrades, a los que consideramos un valor esencial en nuestra tradición y cultura. Pedimos perdón especialmente a nuestros hermanos y a todas las personas afectadas por esta polémica, agradeciendo sinceramente su comprensión y apoyo. Seguiremos trabajando para preservar el buen nombre de nuestra hermandad y la dignidad de nuestra Virgen», concluía el comunicado de la Hermandad del Cautivo de Estepona.

El caso ha generado un notable eco en redes sociales, donde algunos usuarios, como el hermano mayor del Amor de Málaga, Álvaro Guardiola, han mostrado su apoyo al diseñador y otros han llamado a establecer mecanismos de control más estrictos sobre la autoría de los diseños.

Sin precedentes en Málaga

Este sería el primer caso que ha trascendido en la provincia de Málaga en relación al plagio de un diseño cofrade ejecutado en talleres pakistanís, aunque no es el primero en Andalucía. Y es que artistas y cofrades de otras provincias de la comunidad andaluza también han denunciado situaciones similares, en las que obras originales han sido reproducidas sin permiso y comercializadas a menor precio.

La polémica pone sobre la mesa la necesidad de una mayor protección legal del diseño artístico en el ámbito cofrade, un sector donde confluyen el arte, la devoción y una economía que mueve miles de euros cada año. «Esto no es solo un asunto personal; es una cuestión que afecta a la dignidad de un oficio que es parte del patrimonio cultural andaluz», remarcaba Galiano, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que comenzó a hacer sus primeros proyectos para cofradías en 2018 y, hasta la fecha, ha trabajado para el Amor, Cena, Divina Pastora, para sus dos hermandades, Nueva Esperanza y Rocío de Rincón de la Victoria, y para la Agrupación de Gloria.

Mientras tanto, la saya original sigue bordándose en Málaga, con vistas a su presentación en septiembre, y la Virgen de la Caridad espera estrenar, por fin, la pieza tal y como ha sido concebida, con todas las garantías de calidad y con la autoría reconocida.