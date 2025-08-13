Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El árbol 'comeseñales' del Camino Nuevo de Málaga. Moreno

El árbol 'comeseñales' del Camino Nuevo de Málaga, ¿cómo ha llegado hasta ahí?

Un plátano de indias 'engulle' un cartel metálico de «salida de camiones» que le colgaron, como una forma de autoprotección

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:23

Pocos son los que pasean estos días por el Camino Nuevo de Málaga, la larga calle empinada, cuesta arriba y cuesta abajo, que conecta el ... barrio de la Victoria con el Limonar y la playa de La Caleta. Y son pocos porque se hace muy pesado, a causa de las pendientes y del intenso calor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  6. 6

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  8. 8

    La truculenta historia del cura asesino de Riogordo
  9. 9

    Comienza la demolición del estadio de fútbol de Marbella
  10. 10 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El árbol 'comeseñales' del Camino Nuevo de Málaga, ¿cómo ha llegado hasta ahí?

El árbol &#039;comeseñales&#039; del Camino Nuevo de Málaga, ¿cómo ha llegado hasta ahí?